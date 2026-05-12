Wings for Life World Run 2026 установил рекорд и собрал €9,2 млн

За 13 лет Wings for Life World Run превратился в мощное глобальное движение в поддержку исследований травм спинного мозга. В этом году забег объединил семь флагманских стартов и рекордные 648 App Run-ивентов в 173 странах, а также тысячи участников, которые присоединились через приложение. Бегуны, атлеты на колясках, джоггеры и просто любители ходьбы со всего мира вместе с болельщиками помогли собрать ещё €9,2 млн на исследования.

Сотни тысяч людей по всему миру бежали ради тех, кто не может

01 Глобальное движение ставит новый рекорд

От белоснежных пляжей Копакабаны в Бразилии до неоновых улиц Тайбэя, а также через множество городов, побережий и горных трасс по всему миру, Wings for Life World Run 2026 открыл новую знаковую главу. Забег побил рекорд участия 2025 года: 346 527 зарегистрированных участников, а общий объём собранных средств достиг €69,7 млн на исследования, меняющие жизни.

346 527 человек из 173 стран объединились в забеге ради поиска лечения

Каждый стартовый взнос и каждое пожертвование напрямую идут на финансирование важных исследований травм спинного мозга и клинических испытаний. Но этот день определяли не только цифры. Атмосфера на старте, решимость на дистанции и общее чувство цели объединяли всех, кто бежал ради тех, кто не может.

Алехандро Арриеро Кабаньеро, исследователь с учёной степенью из испанской клиники Hospital Nacional de Parapléjicos в Толедо, является учёным, чьи исследования поддерживает Wings for Life. Он также вышел на старт App Run Event в Валенсии и получил необычный опыт, когда его собственный голос мотивировал участников в роли испаноязычной виртуальной Catcher Car прямо во время забега.

Солнце и улыбки открывают Wings for Life World Run 2026 в Валенсия

Говоря об этом событии, он выразил благодарность каждому, кто стал частью глобальной миссии по поиску лечения травм спинного мозга.

«Моя мотивация была в том, чтобы объединить работу в лаборатории ради пациентов с созданием этой атмосферы и продолжать помогать всем людям на колясках», — отметил он.

Quotation Бежать рядом с ними, видеть их и понимать, что они не сдаются, значит и ты не имеешь права сдаваться, именно это делает этот забег чем то большим, чем просто гонка Alejandro Arriero-Cabañero, Wings for Life-funded scientist

«Благодаря финансированию Wings for Life я смог выполнить свою кандидатскую диссертацию и провести тестирование нашего препарата для лечения травм спинного мозга. Мы работаем с наночастицами хитозана, и уже одна инъекция может обеспечить регенеративную поддержку спинного мозга. Каждое усилие складывается в большой результат, поэтому вклад каждого участника важен для исследований травм спинного мозга», — добавил он.

02 Легенды спорта поддерживают общую цель

Звёздные водители Catcher Car добавили ещё больше энергии флагманским забегам этого года, задавая темп движущейся финишной линии в разных точках мира. Среди них были Анна Гассер в Вена, Чуранди Мартина в Бреда, Адам Малыш в Познань и Домен Превц в Любляна.

Чуранди Мартина объявляет о завершении забега Кьелда Нёйса в Бреда

И впервые в истории Wings for Life World Run к движению присоединились сразу две команды Формулы 1. Oracle Red Bull Racing открыл двери своего кампуса в Милтон Кинс для App Run Event, а Visa Cash App Racing Bulls приняла участников на своей базе в Фаэнца, Италия.

Юки Цунода принял участие в App Run Event в Милтон Кинс вместе с местными жителями и членами команды, присоединившись к другим звёздам спорта со всего мира, которые вышли на старт в флагманских забегах, App Run и индивидуальных форматах.

Юки Цунода присоединился к забегу на базе Oracle Red Bull Racing

Среди них глава глобального футбольного направления Red Bull Юрген Клопп, который принял участие через приложение Wings for Life World Run. Также свою поддержку показали звёзды спорта со всего мира: даунхилл райдер Лоик Бруни, сноубордисты олимпийского уровня Скотти Джеймс и Мари Фукада, горнолыжник Лоик Мейяр, первая ракетка мира в бадминтоне Тай Цзы Ин, легенда виндсёрфинга Робби Найш, олимпийская триатлонистка Даниэла Риф, пилот Дарио Коста и теннисист Доминик Тим. Все они присоединились к забегу в этот день, чтобы бежать ради тех, кто не может.

Не оглядывайся, Catcher Car уже рядом с Доминик Тим в Вена

В Питтсбург бывший лайнбекер Райан Шейзер также поддержал забег. Для него эта миссия имеет глубоко личное значение.

«Для меня участие в этом значит всё. В моей жизни у меня было много возможностей получать помощь, собирать средства для других и поддерживать доступ к ресурсам и исследованиям, необходимым для поиска лечения травм спинного мозга. Я чувствую себя частью этого пути и хочу продолжать помогать», — сказал он.

С поддержкой можно всё, Райан Шейзер о силе команды

После травмы спинного мозга в 2017 году Райан Шейзер рассказал о том, что для него значит возможность участвовать в событии, посвящённом поддержке людей, которые продолжают жить с травмой спинного мозга по всему миру.

Quotation Когда то я сам был в ситуации, когда не мог ходить, а теперь могу. Поэтому возможность бежать, ехать на коляске или идти ради тех, кто не может, и собирать для них средства значит для меня всё Ryan Shazier, former Pittsburgh Steelers linebacker

«В жизни невозможно справиться со всем в одиночку. Можно бороться сколько угодно, но рядом всегда нужна команда. Всё в жизни держится на сообществе. Именно поэтому Wings for Life World Run такой мощный. Здесь участвуют люди из самых разных сфер. Мы сейчас в Питтсбург, но в это же время бегут люди в Австралии, Лондоне, Германии и по всему миру. У этого есть смысл, и вместе мы действительно меняем ситуацию», — сказал он.

03 Победы, рекорды и знаковые моменты

Wings for Life World Run снова подтвердил свой статус одного из самых инклюзивных массовых событий в мире, объединив людей разных поколений, возможностей и бэкграундов. От тех, кто вышел на старт впервые, спортсменов на колясках и любителей бега, до участников в возрасте 100 лет, таких как Паула Аттвенгер из Гмунден, а также профессиональных атлетов и ультрамарафонцев мирового уровня, каждый внёс свой вклад в общее дело.

В возрасте 100 лет Паула Аттвенгер вышла на старт Wings for Life World Run

По мере того как участники набирали километры, забег этого года подарил ещё одно яркое противостояние в борьбе за глобальные титулы среди мужчин и женщин.

В мужском зачёте Джо Фукуда с самого старта выглядел непобедимым и вновь показал доминирующее выступление, завоевав свой четвёртый глобальный титул. В Фукуока он установил новый рекорд 78,9 км, прежде чем его догнала Catcher Car. Дариуш Ножиньский занял второе место с результатом 67,9 км, а Андреас Войта замкнул тройку призёров.

«Я очень рад и горжусь своим результатом. Поддержка зрителей действительно помогла мне выложиться по максимуму, для меня важно не только побеждать, но и преодолевать себя и получать удовольствие от этого опыта», — сказал Джо Фукуда. «Давайте бежать вместе. Большое спасибо!»

Четырёхкратный победитель Джо Фукуда обновил собственный рекорд

В женском зачёте Микки Кеетелс показала прорывное выступление, завоевав глобальный титул и установив новый мировой рекорд 62,2 км в Бреда. 27-летняя спортсменка стала лишь второй женщиной в истории, преодолевшей отметку в 60 км, оторвавшись в концовке напряжённой борьбы с Эстер Пфайффер, которая большую часть дистанции лидировала в Мюнхен. Имке Саландер заняла третье место с личным рекордом 52,5 км.

«Примерно на 50 километре я просто сказала себе не останавливаться и продолжать бежать», — сказала Микки Кеетелс.

Quotation Я всё время думала бежать ради тех, кто не может, именно это помогало мне не останавливаться Mikky Keetels, 2026 Women's Global Champion

Дебютная победительница Микки Кеетелс установила новый рекорд

04 На пределе возможностей ради исследований

Забег этого года стал ещё одним важным шагом вперёд для глобального сообщества Wings for Life World Run. С момента первого старта в 2014 году он превратился в мощную движущую силу исследований травм спинного мозга. На сегодняшний день собрано €69,7 млн на научные проекты и клинические испытания по всему миру, профинансировано уже 344 проекта.

После завершения забега 2026 года эта сумма продолжает расти, как и исследования, которые она поддерживает, благодаря каждому участнику по всему миру.

Беги, иди, катись или прыгай, как участвовать решаешь ты

Анита Герхардтер, председатель исполнительного совета Wings for Life, рассказывает, как один день может повлиять на будущее исследований травм спинного мозга:

«Я горжусь теми впечатляющими результатами, которых мы достигли вместе. 346 527 участников помогли нам собрать €9,2 млн на исследования травм спинного мозга. Это не просто цифры, это люди, которым не всё равно, которые приходят и поддерживают нашу миссию», — сказала Анита Герхардтер.

Quotation Каждый цент будет направлен на перспективные исследовательские проекты и принесёт надежду многим людям. Спасибо всем, кто принял участие, это был потрясающий день Anita Gerhardter, Chair of the Executive Board, Wings for Life

05 Итоги забега

Мужчины:

Джо Фукуда (Япония)

Дариуш Ножиньский (Польша)

Андреас Войта (Австрия)

Женщины:

Микки Кеетелс (Нидерланды)

Эстер Пфайффер (Германия)

Имке Саландер (Германия)

Wings for Life World Run 2026 в цифрах Количество зарегистрированных участников 346,527 Количество стран участниц 173

06 Как зарегистрироваться на Wings for Life World Run 2027

Хочешь принять участие в следующем Wings for Life World Run, тогда запланируй 9 мая 2027 года. Регистрация откроется 4 ноября 2026 года в 11:00 по UTC. Больше информации на сайте www.wingsforlifeworldrun.com

Погрузись в атмосферу Wings for Life World Run 2026 в видео ниже

Relive a record-breaking global running event The 2026 Wings for Life World Run saw runners, wheelchair users, joggers and walkers from around the world join together and raise €9.2 million for research into curing spinal cord injuries.

