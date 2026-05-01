Wings for Life несімен ерекше және оған қалай қатысуға болады
Мәре сызығы жоқ. Белгіленген қашықтық жоқ. Тек сен, жол және саған жақындап келе жатқан көлік.
Өткен мамырда 195 елден 310 719 жүгіруші жаһандық жүгіріске қатысты. Бұл әдеттегі марафон да, жай көңіл көтеру жүгірісі де емес — бұл Wings for Life World Run, яғни жұлын жарақаттарын зерттеуге қаражат жинау үшін бүкіл әлем бірге қозғалысқа түсетін ерекше халықаралық шара. Бұл жарыс неліктен ерекше? Оны білудің ең жақсы жолы — 10 мамырда өтетін жарысқа тіркеліп, жарысқа қатысып көру!
Wings for Life World Run — бұл жеке рекорд орнату үшін емес, мұнда мәре сызығын кесіп өту, белгілі бір қашықтықты жүгіріп өту немесе қарсыластарыңды жеңу маңызды емес. Сағат 11:00-де (UTC) әлемнің әр түкпіріндегі жүгірушілер бір ғана мақсатпен шығады — күш жеткенше дейін жүгіре беру. Қаншалықты алысқа жүгіретінің өзіңе байланысты, бірақ егер Catcher Car (Кэтчер кар, қуып жетуші көлік) сені қуып жетсе, жарыс аяқталады. Жүгіру клубтары мен Instagram жарыс инфлюенсерлері бәрін желіге тым салмақты етіп жіберген заманда Wings for Life World Run — ең көңілді әрі қауымдастыққа негізделген жарыстардың бірі. Алғаш рет қатыссаң да, тәжірибелі жүгіруші болсаң да, мұндай форматқа тең келер ештеңе жоқ.
«Бұл мен қатысатын жарыстардың ішіндегі ең мағыналысы», — дейді үш дүркін жеңімпаз әрі Wings for Life World Run рекордшысы Джо Фукуда. «Мен түрлі жарыстарға қатысамын, бірақ дәл осы жерде менің жасаған ісім біреуге тікелей көмектеседі. Бұдан асқан мықты нәрсе жоқ».
Қатысу үшін кәсіби жүгіруші болудың қажеті жоқ. Барлығы қатыса алады. Жарыста жүігірп, тер төгуге дайынсың ба? Онда кеттік!
Мәре сызығы жоқ — тек қаншалықты алысқа жете алатының маңызды
Wings for Life World Run — бұл кез келген адамға арналған жарыс. Сен ультрамарафон тәжірибесі бар жүгіруші немесе жай ғана саябақта жүгіріп жүрген әуесқой болуың мүмкін. Тіпті жүгіре бастағаныңа бір апта ғана болса да, қатысуға болады.
Бұл жарыс жабық жүгіру клубтарындағы «жеке рекордтар» немесе Strava қосымшасындағы нәтижелерді салыстыру сияқты бәсекелерге тәуелді емес. Мұнда сен тек өз жарысыңды жүгіресің. Бұл спорттың ең маңызды мәнін сақтаған қарапайым формасы.
«Wings for Life World Run жарысын ерекше ететін нәрсе — мұнда нақты мәре сызығы жоқ», — дейді Джо Фукуда. — Қаншалықты алысқа жүгіретінің өзіңнің жеке мақсатыңа айналады, ал қашықтықтың белгісіздігі оны одан да қызықты етеді».
Catcher Car қуып жеткенде жарыс аяқталады
Wings for Life World Run жарысында Catcher Car көліктері бір жағынан «мейірімді Терминаторларға» ұқсайды: олар ешқашан тоқтамайды, шаршамайды және бір ғана мақсатпен, қуып жету үшін қозғалады. Егер бұл көліктер немесе олардың виртуалды нұсқалары сені басып озса, сен үшін жарыс аяқталады. Бұл жарыстың жалғыз ережесі. Қаншалықты алысқа жүгірсең де, қаншалықты жылдам болсаң да, ең бастысы, көліктерден алда болу керек. Осындай бір ғана мақсатқа назар аудару арқылы, сен тек жылдамдықты ойлайтын жартылай марафондардағыдай «туннельдік» күйден шығып, жүгірістен көбірек ләззат ала аласың. Бірақ уайымдама, Catcher Car қорқынышты емес. «Catcher Car дәл артымда келе жатқанда да, мен өзімді таңғаларлықтай тыныш сезінемін», — дейді Джо Фукуда.
Бүкіл әлеммен бірге бастайсың
Әлемде мүмкіндігі шектеулі бола тұра марафондар, ультражарыстар, тіпті Ironman бағындырып жүрген қаншама қаһармандар бар. Wings for Life World Run осы инклюзивтілікті одан әрі күшейтеді. Флагмандык жарыстарының біріне қатыссаң да, дайын қосымша арқылы қосылсаң да, сен жаяу жүретіндермен, мүгедектер арбасындағы қатысушылармен, арнайы құрылғымен жүгіретіндермен, балалар арбасын итеріп жүргендермен, балдақпен жүргендермен және тағы басқалармен бірге бар күшіңді саласың. Қандай да бір себеппен жүгіре алмаймын деп ойлайсың ба? Келіп, байқап көр.
Жүгіруге арналған қосымша
Қазір бәрін қосымшасыз елестету қиын. Wings for Life World Run жарысында да ол бар, бірақ қосымша шынымен көңілді. Кейбір жаттығу қосымшалары жылдам жүгірмегенің үшін немесе FARTLEK жаттығуын өткізіп жібергенің үшін «ұрысса», бұл қосымша тек бір нәрсеге бағытталған — сені қозғалуға ынталандыру. Басқа артық ештеңе жоқ. Маршрутыңды бөлісуді ұмыта тұр (әрине, қаласаң бөлісе аласың) — мұнда бастысы сен және Catcher Car. Қатысу үшін тек қосымшаны жүктеп, старт санағы нөлге жеткен сәтте дайын болсаң болғаны. Бар болғаны осы. Жүкте, қосыл, жүгір — болды.
Барлығы бірге қозғалады
Wings for Life World Run жарысына тіркелген сәттен бастап, сен дәл сол нәрсені жасап жатқан жаһандық жүгірушілер отбасының бір бөлігіне айналасың. Бір мезгілде басталатын жаһандық старт: әлемнің түкпір-түкпіріндегі мыңдаған адамдармен бірдей толқу, қуаныш және күтуді сезінесің. Мұндай сезімге ештеңе тең келмейді. Бұл жарыстың қайырымдылық мақсатта өтетінін ескерсек, ол одан да ерекше мәнге ие болады. «Ең бастысы — сен тек өзің үшін емес, басқалар үшін де жүгіресің», — дейді Джо Фукуда. Мұнда бәрі қауымдастыққа байланысты. «Тағы бір ерекше нәрсе — жарысты аяқтаған адамдар кері бұрылып, өзгелерді қолдай бастайды, — деп қосады ол. — Бұл өте шабыттандырады». Жарыс бүкіл әлемге тікелей эфирде, көрсетілетіндіктен, сен жүгіріп жатқанда әлемнің әр түкпірінен виртуалды қолдау хабарламаларын аласың.
Сенің жылдамдығың — сенің жарысың
Wings for Life World Run кезінде алдын ала жоспар құру маңызды. Catcher Car сені қуып жетуге тырысқан сайын, жарыс барысында біртіндеп жылдамдығын арттыра береді. Мысалы: 3 км жүгіргің келсе — шамамен 14 мин 17 сек/км жылдамдық жеткілікті. 10 км үшін оны екі есеге жуық арттырып, 7 мин 12 сек/км керек. 40 км-ге жету үшін — шамамен 4 мин 30 сек/км жылдамдықпен жүгіру қажет. Одан әрі бәрі өз қолыңда.Өзіңе мақсат қойып, оған жету үшін қандай қарқын қажет екенін есептеп ал.
Сен қанша жүгірсең, жарыс сонша уақытқа созылады
Wings for Life World Run кезінде жалғыз жүгірсең де, көпшілікпен бірге жүгірсең де, ең үлкен сынақтардың бірі — өз жарысыңа толық назар аудару. Кез келген жүгіруші білетіндей, кейде пейсмейкерге ілескің келеді немесе жергілікті 10 км жарыста жылдам жүгіріп бара жатқан адамды қуып жетуге тырысасың. Бірақ бұл жарыста ондай әрекет тек тез шаршауға әкеледі. Мұнда бастысы — өзіңе ыңғайлы жылдамдықпен жүгіріп, соны ұзақ уақыт бойы сақтай білу. Қысқа уақытқа бар күшіңді салып, мәреге ұмтылу емес, ұзаққа жететін тұрақты қозғалыс маңызды.
Физикалық және психологиялық сынақ
Wings for Life World Run жарысында рекорд жаңартқың келсе де, немесе өміріңде алғаш рет 1 км жүгіріп көргің келсе де, ең бастысы — өзіңнің мұны істей алатыныңды түсіну. Кейде сенім әлсірегенде, Джо Фукуда өзін ынталандыру үшін жарыстағы жиналатын қаражатты есіне түсіреді. «Мен қиналамын, бірақ менің істеп жатқаным басқаларға күш беретінін ойласам, өзімнің аз ғана ауырсынуым басқаша қабылданады», — дейді ол. — Мен жүгіре аламын, өйткені денім сау. Қазір жүгіре алмайтын адамдардың сезімін өзіммен бірге алып жүремін. Сол ойдың өзі мені алға жетелеуге жеткілікті».
Жүгіруден ләззат ал
Басқа қатысушылардан озып шыққың келуі мүмкін және ең үлкен күрес өзіңмен болады. Wings for Life World Run форматы, мысалы, Paris Marathon сияқты дәстүрлі жарыстардан мүлде өзгеше. Мұнда өзіңді ешкіммен салыстырудың қажеті жоқ, тек өз мақсатыңа ұмтыласың. Сонда, мүмкін, сен бұл жүгірістен шынымен ләззат аларсың.
Толығырақ ақпарат wingsforlifeworldrun.com сайтынан алуға болады.