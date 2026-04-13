Париж–Рубэ 2026: Ваут ван Арт одержал долгожданную победу

Ваут ван Арт опередил Тадея Погачара в лобовом спринте и выиграл Париж-Рубэ в воскресенье, одержав свою первую победу в этой гонке.

31-летний бельгиец обошел Погачара на последних метрах на велодроме Рубэ, завершив гонку, в которой было много атак и механических поломок на булыжных секторах.

Гонка свелась к спринту, в котором Ван Арт опередил Погачара © Rhode Van Elsen/Getty Images / Red Bull Content Pool

Ваут ван Арт посвятил победу в Париж-Рубэ бывшему товарищу по команде

Это был эмоциональный момент для Ван Арта после финиша: он был близок к победе в гонке в предыдущие годы и наконец-то воплотил этот опыт в победу.

"Мне не везло в этой гонке, но она принесла мне опыт, - сказал он, размышляя о своих предыдущих гонках на Париж-Рубэ. - Даже сегодня, когда удача была не на моей стороне, я продолжал верить в нее. Наконец, награда пришла".

Ваут ван Арт празднует победу © Anne Christine Poujoulat /Getty Images / Red Bull Content Pool

Ван Арт впервые участвовал в гонке Париж-Рубэ в 2018 году, и это событие было омрачено смертью его товарища по команде Михаэля Голартса в результате аварии во время гонки.

"С тех пор моей целью было приехать сюда и показать пальцем в небо, - сказал он. - Эта победа для Михаэля, но особенно для его семьи... для моей предыдущей команды".

Итог Париж-Рубэ 2026

Париж-Рубэ, одна из самых известных однодневных гонок в велоспорте, определяется своими длинными булыжными участками, которые часто решают исход и регулярно выводят из строя даже самых сильных гонщиков.

Перед гонкой внимание было приковано к защищающемуся чемпиону Матье ван дер Поэлю и Погачару, который стремился добавить эту гонку в список своих главных однодневных побед. Ван Арт, тем временем, приехал с серией промахов в этой гонке и все еще преследовал свою первую победу здесь.

Ван Арт и Погачар бок о бок ехали к финишу © Dario Belingheri/Getty Images / Red Bull Content Pool

Первые этапы прошли в высоком темпе, пелотон был практически нетронут, прежде чем булыжные сектора начали разделять поле. Затем механические проблемы и проколы сыграли ключевую роль, затронув нескольких главных претендентов, включая Тадея Погачара и Матье ван дер Пула.

Ван Арт и Погачар в итоге оказались вместе на переднем крае в заключительной фазе. Они въехали на велодром Рубэ бок о бок, где ван Арт подождал, прежде чем начать свой спринт и выйти вперед на последних 200 метрах. Позади них Яспер Стёйвен занял третье место, опередив Матье ван дер Пула.

Три лучших результата Париж-Рубэ 2026

1. Ваут ван Арт (Visma-Lease a Bike) - 5:15:52

2. Тадей Погачар (UAE Team Emirates-XRG) - то же время

3. Яспер Стёйвен (Soudal Quick-Step) - +13 с.