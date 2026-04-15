Календарь WRC на 2026 год: полное расписание и основные моменты ралли

Чемпионат мира по ралли возвращается в 2026 году с 14 этапами: от ледяных дорог Монте-Карло до пыли Кении, асфальта Японии и Канарских островов, а также гравийных этапов Парагвая и Чили. Ознакомься с полным календарем WRC ниже, а затем следи за яркими моментами с каждого ралли по мере развития сезона.

01 Календарь чемпионата мира по ралли 2026 года

02 Основные моменты Ралли Хорватии 2026

Дата : 9-12 апреля 2026 года.

Место : Риека, Хорватия

Поверхность : асфальт

Раунд : 4 из 14

Такамото Кацута вырвал драматическую победу на ралли Хорватии в воскресенье после того, как соперник от Hyundai Тьерри Нёвиль разбился на этапе Wolf Power.

Нёвиль, казалось, был готов одержать первую победу в сезоне для Hyundai, имея более чем минутное преимущество, но надежды бельгийца были разрушены, когда он ударился о бетонный блок и повредил подвеску своего автомобиля, прекратив свое выступление всего за километр до финиша.

Кацута и второй пилот Аарон Джонстон одержали вторую подряд победу в чемпионате мира по ралли FIA, подкрепив свой прорывной успех на Safari Rally Kenya еще одним большим результатом - на этот раз на асфальте.

03 Основные моменты Сафари Ралли Кении 2026

Дата: 12-15 марта 2026 года

Место : Найваша, Кения

Поверхность : Гравий

Раунд : 3 из 14

Такамото Кацута из Toyota Gazoo Racing одержал свою первую победу, опередив на 27 секунд Адриана Фурмо. Благодаря своей победе Кацута стал первым японским гонщиком, выигравшим этап WRC с тех пор, как в 1992 году на Ралли Берега Слоновой Кости триумфовал Кенджиро Шинозука.

Начав финальный этап с преимуществом почти в 90 секунд, Кацута не поддался искушению погнаться за победой на этапе. Вместо этого он тщательно преодолевал пересеченную местность, чтобы одержать победу и подняться на третью строчку в турнирной таблице чемпионата.

Несмотря на то что Элфин Эванс финишировал 13-м в общем зачете, он по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата мира по ралли FIA, на восемь очков опережая Оливера Сольберга и на 11 - Кацуту.

04 Основные моменты Ралли Швеции 2026

Дата: 12-15 февраля 2026 года

Место: Умео, Вестерботтен, Швеция

Поверхность: Снег

Раунд: 2 из 14

Элфин Эванс одержал победу на Ралли Швеции, опередив на 14,3 секунды своего товарища по команде Такамото Кацуту, а Сами Паяри стал третьим. Toyota Gazoo Racing стала первым производителем после Citroën в 2010 году, которому удалось снова и снова занимать подиумные места в WRC.

Эванс сначала отставал от Сольберга после первого этапа в четверг, но вскоре взял лидерство в свои руки, выиграв второй этап в пятницу утром. Затем Кацута вышел в лидеры во время дневной сессии, после чего Эванс взял контроль над ситуацией в субботу, а в воскресенье одержал победу.

Победа валлийского гонщика позволила ему выйти на первое место в зачете FIA World Rally Championship, на 13 очков опередив Оливера Сольберга, а Toyota увеличила свое преимущество над Hyundai до 52 очков.

05 Основные моменты Ралли Монте-Карло 2026

Дата : 22-25 января 2026 года

Место : Монте-Карло, Монако

Поверхность : Асфальт

Этап : 1 из 14

Оливер Сольберг выиграл 94-е Ралли Монте-Карло, опередив на 51,8 с напарника по команде Элфина Эванса, а Себастьен Ожье стал третьим, когда Toyota Gazoo Racing закрыла подиум. Сольберг стал самым молодым победителем соревнований в современной эре WRC, лидируя с самого начала ралли.

Это соревнование оправдало свою репутацию благодаря крайне переменчивым условиям: снег, лед, слякоть и дождь создавали коварные участки через Французские Альпы.

С точки зрения чемпионата, победа принесла Сольбергу максимальный результат для открытия чемпионата мира по ралли 2026 года, обеспечив раннее лидерство в турнирной таблице и обозначив силу Toyota, поскольку сезон переходит к единственному чисто зимнему этапу календаря — Ралли Швеции.