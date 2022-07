Įspūdžiai iš Aro Gibiežos „Namų turo“!

Šį savaitgalį pasibaigė dar viena Aro Gibiežos ir UTENA STUNT RIDERS kelionė per Lietuvos miestelius. Per tris savaitgalius motoakrobatai aplankė Kelmę, Šakius, Kėdainius ir Anykščius, o šaunių pasirodymų nesugadino net lietus.

Šį savaitgalį pasibaigė dar viena Aro Gibiežos ir UTENA STUNT RIDERS kelionė per Lietuvos miestelius. Per tris savaitgalius motoakrobatai aplankė Kelmę, Šakius, Kėdainius ir Anykščius, o šaunių pasirodymų nesugadino net lietus.

Šį savaitgalį pasibaigė dar viena Aro Gibiežos ir UTENA STUNT RIDERS kelionė per Lietuvos miestelius. Per tris savaitgalius motoakrobatai aplankė Kelmę, Šakius, Kėdainius ir Anykščius, o šaunių pasirodymų nesugadino net lietus.

„Gavom lietaus, bet nustebino žiūrovai, kurie neišsilakstė. Pradėjo pilti kaip iš kibiro, o mes žiūrim, kad žmonės stovi toliau ir žiūri šou. Šiaip realiai per tokį orą neraidintum, nes nu ten... tiesiog pylė kiaurai. Bet žmonės stovi, tai mes ir raidinam. Tai labai smagu, žiūrovai papirko tikrai“, – džiaugėsi Aras.

„Gavom lietaus, bet nustebino žiūrovai, kurie neišsilakstė. Pradėjo pilti kaip iš kibiro, o mes žiūrim, kad žmonės stovi toliau ir žiūri šou. Šiaip realiai per tokį orą neraidintum, nes nu ten... tiesiog pylė kiaurai. Bet žmonės stovi, tai mes ir raidinam. Tai labai smagu, žiūrovai papirko tikrai“, – džiaugėsi Aras.

„Gavom lietaus, bet nustebino žiūrovai, kurie neišsilakstė. Pradėjo pilti kaip iš kibiro, o mes žiūrim, kad žmonės stovi toliau ir žiūri šou. Šiaip realiai per tokį orą neraidintum, nes nu ten... tiesiog pylė kiaurai. Bet žmonės stovi, tai mes ir raidinam. Tai labai smagu, žiūrovai papirko tikrai“, – džiaugėsi Aras.