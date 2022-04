No, MAX, NO!!!

Kodėl? Nes po tikrai nepavykusio restarto, jis sugeba nutolti nuo Verstapeno per 1,5 sekundės vieno rato metu. Štai tiek daugiau tempo turi FERRARI, nors Perez šiandien įrodė, kad RED BULL tikrai nėra lėti. Charles vis dar nervingas, tą galima suprasti iš radijo pokalbių – jis puikiai supranta, jog Mercedes netruks atsigauti ir pradės vytis.

Kodėl? Nes po tikrai nepavykusio restarto, jis sugeba nutolti nuo Verstapeno per 1,5 sekundės vieno rato metu. Štai tiek daugiau tempo turi FERRARI, nors Perez šiandien įrodė, kad RED BULL tikrai nėra lėti. Charles vis dar nervingas, tą galima suprasti iš radijo pokalbių – jis puikiai supranta, jog Mercedes netruks atsigauti ir pradės vytis.

Kodėl? Nes po tikrai nepavykusio restarto, jis sugeba nutolti nuo Verstapeno per 1,5 sekundės vieno rato metu. Štai tiek daugiau tempo turi FERRARI, nors Perez šiandien įrodė, kad RED BULL tikrai nėra lėti. Charles vis dar nervingas, tą galima suprasti iš radijo pokalbių – jis puikiai supranta, jog Mercedes netruks atsigauti ir pradės vytis.

Tą jau buvo galima matyti šiandien, o tuo tarpu visa Carlos istorija verčia nepasitikėti komandos strategija, tad net ir turėdamas aiškią persvarą, jis toliau rizikuoja bandydamas vis labiau pagerinti rekordinį ratą. Čia tik trečios varžybos, o monakietis jau dabar spirga, kad reiktų kovoti iš paskutiniųjų. Įdomu kaip pavyks tvarkytis su įtampa per likusias dvidešimt varžybų. Vienaip ar kitaip – dar viena Charles pergalė ir su tuo reikia pasveikinti.

Tą jau buvo galima matyti šiandien, o tuo tarpu visa Carlos istorija verčia nepasitikėti komandos strategija, tad net ir turėdamas aiškią persvarą, jis toliau rizikuoja bandydamas vis labiau pagerinti rekordinį ratą. Čia tik trečios varžybos, o monakietis jau dabar spirga, kad reiktų kovoti iš paskutiniųjų. Įdomu kaip pavyks tvarkytis su įtampa per likusias dvidešimt varžybų. Vienaip ar kitaip – dar viena Charles pergalė ir su tuo reikia pasveikinti.

Tą jau buvo galima matyti šiandien, o tuo tarpu visa Carlos istorija verčia nepasitikėti komandos strategija, tad net ir turėdamas aiškią persvarą, jis toliau rizikuoja bandydamas vis labiau pagerinti rekordinį ratą. Čia tik trečios varžybos, o monakietis jau dabar spirga, kad reiktų kovoti iš paskutiniųjų. Įdomu kaip pavyks tvarkytis su įtampa per likusias dvidešimt varžybų. Vienaip ar kitaip – dar viena Charles pergalė ir su tuo reikia pasveikinti.

Max šiandien rodė, kad moka važiuoti ir nors jo sustojimas keistis padangas buvo ankstyvas dėl itin sudilusios priekinės kairės padangos, tai nurašyčiau ne piloto klaidai, o informacijos apie naujų padangų dilimą trūkumui, ypač matant, kaip nuo to kentėjo daugelis kitų pilotų. Taigi – Max darže irgi tragedija, o tuo tarpu Perez kelia savo akcijas.

Max šiandien rodė, kad moka važiuoti ir nors jo sustojimas keistis padangas buvo ankstyvas dėl itin sudilusios priekinės kairės padangos, tai nurašyčiau ne piloto klaidai, o informacijos apie naujų padangų dilimą trūkumui, ypač matant, kaip nuo to kentėjo daugelis kitų pilotų. Taigi – Max darže irgi tragedija, o tuo tarpu Perez kelia savo akcijas.

Max šiandien rodė, kad moka važiuoti ir nors jo sustojimas keistis padangas buvo ankstyvas dėl itin sudilusios priekinės kairės padangos, tai nurašyčiau ne piloto klaidai, o informacijos apie naujų padangų dilimą trūkumui, ypač matant, kaip nuo to kentėjo daugelis kitų pilotų. Taigi – Max darže irgi tragedija, o tuo tarpu Perez kelia savo akcijas.

Trečioji ir turbūt didžiausia tragedija Australijoje buvo Sebastian Vettel. Šilčiausias ir mieliausias pilotas visame peletone tarsi užkeiktas: pirmas dvi varžybas teko praleisti dėl kovidėlio, dabar, pagaliau gavus pavairuoti, ištinka visos įmanomos bėdos: treniruotėse linksta variklis, Sebas pasiskolina motorolerį ir mojuodamas grįžta į komandos garažus, už ką gauna penkių tūkstančių baudą iš teisėjų už naudojimąsi trasa be leidimo. Tada jis praleidžia visą antrą treniruočių sesiją, trečioje jau važiuoja, bet trenkiasi į sieną. Kvalifikacijoje iš esmės gauna viena normalų ratą, pasiekia 17 rezultatą ir tada iškrenta iš varžybų, peršokęs per trasos kerbus ir atsitrenkdamas į sieną.

Trečioji ir turbūt didžiausia tragedija Australijoje buvo Sebastian Vettel. Šilčiausias ir mieliausias pilotas visame peletone tarsi užkeiktas: pirmas dvi varžybas teko praleisti dėl kovidėlio, dabar, pagaliau gavus pavairuoti, ištinka visos įmanomos bėdos: treniruotėse linksta variklis, Sebas pasiskolina motorolerį ir mojuodamas grįžta į komandos garažus, už ką gauna penkių tūkstančių baudą iš teisėjų už naudojimąsi trasa be leidimo. Tada jis praleidžia visą antrą treniruočių sesiją, trečioje jau važiuoja, bet trenkiasi į sieną. Kvalifikacijoje iš esmės gauna viena normalų ratą, pasiekia 17 rezultatą ir tada iškrenta iš varžybų, peršokęs per trasos kerbus ir atsitrenkdamas į sieną.

Trečioji ir turbūt didžiausia tragedija Australijoje buvo Sebastian Vettel. Šilčiausias ir mieliausias pilotas visame peletone tarsi užkeiktas: pirmas dvi varžybas teko praleisti dėl kovidėlio, dabar, pagaliau gavus pavairuoti, ištinka visos įmanomos bėdos: treniruotėse linksta variklis, Sebas pasiskolina motorolerį ir mojuodamas grįžta į komandos garažus, už ką gauna penkių tūkstančių baudą iš teisėjų už naudojimąsi trasa be leidimo. Tada jis praleidžia visą antrą treniruočių sesiją, trečioje jau važiuoja, bet trenkiasi į sieną. Kvalifikacijoje iš esmės gauna viena normalų ratą, pasiekia 17 rezultatą ir tada iškrenta iš varžybų, peršokęs per trasos kerbus ir atsitrenkdamas į sieną.

Egzorcizmas skamba kaip pirmas veiksmas, ką reiktų patarti vokiečiui. Jo komandos draugui Lance Stroll sekėsi šiek tiek geriau, bet ASTON MARTIN per savaitgalį pridaužė tiek mašinų, kad prieš varžybas susiorganizavo susirinkimą su mechanikais, kur jų atsiprašė už bemieges naktis. Stroll dar gavo baudos už kontaktą su Latiffi, o nors varžybose ir itin herojiškai bandė kovoti dėl taškų, vis vien atrodo kaip kanadietiška Mazepin versija: visa komanda pyksta ant mecenato tėčio su savo strategijomis ir idėjomis, pats važiuoja lyg turėtų devynias gyvybes, o komandos reputaciją gelbėja tik tai, kad visi myli Vettel. HAAS atveju pernai tai buvo meilė ir pagarba Schumacher jaunesniajam. Vienaip ar kitaip, greičiausias ir patikimiausias ASTON MARTIN šiandien buvo su švyrutėliais, t.y. saugos automobilis. Ką daryti toliau, nuoširdžiai, nežinau, bet kaip jau minėta, egzorcizmas tikrai yra opcijų sąraše.

Egzorcizmas skamba kaip pirmas veiksmas, ką reiktų patarti vokiečiui. Jo komandos draugui Lance Stroll sekėsi šiek tiek geriau, bet ASTON MARTIN per savaitgalį pridaužė tiek mašinų, kad prieš varžybas susiorganizavo susirinkimą su mechanikais, kur jų atsiprašė už bemieges naktis. Stroll dar gavo baudos už kontaktą su Latiffi, o nors varžybose ir itin herojiškai bandė kovoti dėl taškų, vis vien atrodo kaip kanadietiška Mazepin versija: visa komanda pyksta ant mecenato tėčio su savo strategijomis ir idėjomis, pats važiuoja lyg turėtų devynias gyvybes, o komandos reputaciją gelbėja tik tai, kad visi myli Vettel. HAAS atveju pernai tai buvo meilė ir pagarba Schumacher jaunesniajam. Vienaip ar kitaip, greičiausias ir patikimiausias ASTON MARTIN šiandien buvo su švyrutėliais, t.y. saugos automobilis. Ką daryti toliau, nuoširdžiai, nežinau, bet kaip jau minėta, egzorcizmas tikrai yra opcijų sąraše.

Egzorcizmas skamba kaip pirmas veiksmas, ką reiktų patarti vokiečiui. Jo komandos draugui Lance Stroll sekėsi šiek tiek geriau, bet ASTON MARTIN per savaitgalį pridaužė tiek mašinų, kad prieš varžybas susiorganizavo susirinkimą su mechanikais, kur jų atsiprašė už bemieges naktis. Stroll dar gavo baudos už kontaktą su Latiffi, o nors varžybose ir itin herojiškai bandė kovoti dėl taškų, vis vien atrodo kaip kanadietiška Mazepin versija: visa komanda pyksta ant mecenato tėčio su savo strategijomis ir idėjomis, pats važiuoja lyg turėtų devynias gyvybes, o komandos reputaciją gelbėja tik tai, kad visi myli Vettel. HAAS atveju pernai tai buvo meilė ir pagarba Schumacher jaunesniajam. Vienaip ar kitaip, greičiausias ir patikimiausias ASTON MARTIN šiandien buvo su švyrutėliais, t.y. saugos automobilis. Ką daryti toliau, nuoširdžiai, nežinau, bet kaip jau minėta, egzorcizmas tikrai yra opcijų sąraše.

Septynioliktas šiandien yra Fernando Alonso ir jo dieną taipogi galima pavadinti bloga. Kvalifikacijoje įrodęs, jog pasaulio čempiono titulus turi ne veltui, jis vožėsi į sieną. Tarpiniai laikai buvo tokie, kad Leclerc jau mamai skambino, o, bet, tačiau – ALPINE dužo. Varžybų metu pasirinkta strategija veikė iki itin nesėkmingo saugos automobilio išvažiavimo – ši pigaus laiko prasme sustojimo galimybė įvyko per anksti ir minkštesnes padangas užsimovęs ispanas nukrito į galiorką, kur turėjo važiuoti tarp krūvos pilotų, nesugebančių aplenkti Stroll.

Septynioliktas šiandien yra Fernando Alonso ir jo dieną taipogi galima pavadinti bloga. Kvalifikacijoje įrodęs, jog pasaulio čempiono titulus turi ne veltui, jis vožėsi į sieną. Tarpiniai laikai buvo tokie, kad Leclerc jau mamai skambino, o, bet, tačiau – ALPINE dužo. Varžybų metu pasirinkta strategija veikė iki itin nesėkmingo saugos automobilio išvažiavimo – ši pigaus laiko prasme sustojimo galimybė įvyko per anksti ir minkštesnes padangas užsimovęs ispanas nukrito į galiorką, kur turėjo važiuoti tarp krūvos pilotų, nesugebančių aplenkti Stroll.

Septynioliktas šiandien yra Fernando Alonso ir jo dieną taipogi galima pavadinti bloga. Kvalifikacijoje įrodęs, jog pasaulio čempiono titulus turi ne veltui, jis vožėsi į sieną. Tarpiniai laikai buvo tokie, kad Leclerc jau mamai skambino, o, bet, tačiau – ALPINE dužo. Varžybų metu pasirinkta strategija veikė iki itin nesėkmingo saugos automobilio išvažiavimo – ši pigaus laiko prasme sustojimo galimybė įvyko per anksti ir minkštesnes padangas užsimovęs ispanas nukrito į galiorką, kur turėjo važiuoti tarp krūvos pilotų, nesugebančių aplenkti Stroll.

Alonso net komandos inžinierių klausė kas per nevykėlis verčia visus vilktis paskui ASTON – tai buvo pareiškimais apie išėjimą besimėtantis Gasly, kuris Stroll atakavo ilgiau nei Lewis verkė dėl pernai Abu Dabio rezultatų – bet galų gale pavyko. Trumpai tariant, Vettel dabar pradeda Alonso fazę, kai esi greitas, gali laimėti, bet kortos tiesiog nekrenta.

Alonso net komandos inžinierių klausė kas per nevykėlis verčia visus vilktis paskui ASTON – tai buvo pareiškimais apie išėjimą besimėtantis Gasly, kuris Stroll atakavo ilgiau nei Lewis verkė dėl pernai Abu Dabio rezultatų – bet galų gale pavyko. Trumpai tariant, Vettel dabar pradeda Alonso fazę, kai esi greitas, gali laimėti, bet kortos tiesiog nekrenta.

Alonso net komandos inžinierių klausė kas per nevykėlis verčia visus vilktis paskui ASTON – tai buvo pareiškimais apie išėjimą besimėtantis Gasly, kuris Stroll atakavo ilgiau nei Lewis verkė dėl pernai Abu Dabio rezultatų – bet galų gale pavyko. Trumpai tariant, Vettel dabar pradeda Alonso fazę, kai esi greitas, gali laimėti, bet kortos tiesiog nekrenta.