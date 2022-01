Big Tasty: penki gabalai penkiems Naujųjų scenarijams

Overmono - So U Kno

Kol jaunas kraujas cirkuliuoja kūne, sutikti Naujuosius metus klube yra tikrai vienas geriausių pasirinkimų. Tai ir vienas geriausių variantų finansiškai. Duodu 100%, kad vakarą pradėsi pas Kazaną kur nors tarp Gedimino prospekto ar Laisvės alėjos ir iki savo mėgstamo klubo drąsiai nukeliausi pėsčiomis. Išgeriate keletą butelių proskės, užkandate vieno kąsnio sumuštinukų ir, sulaukę dvylikos, jau ruošiatės į klubą. Deja, Andrelis netikėtai neatlaiko kvalifikacinio važiavimo, tad jau vienas to vakaro komandos narys lieka boksuose pas Kazaną.

Taip ir praeina kelios valandos vis nekintančiam trikampyje: šokių aikštelė, baras, rūkomasis. Jauti, kad po truputį jėgos apleidžia ir laikas keliauti pas Kazaną į dūzges. Bet netikėtai tavo gal nelabai mėgstamas diskžokėjas metą vynų tūzą ir išgirsti „Overmono“ kūrinį „So U Kno“. Kojos nutirpsta, nes tai vienintelis žinomas kūrinys per visa vakarą, nors apie jį sužinojai tik vakar skaitydamas „Resident Advisor“ geriausių 2021-ųjų metų kūrinių sąrašą, kai ieškojai muzikos savo pirmam Dj setui pas Rumšą gimtadieny.

Be abejonės, jau galima bus pradėti nedrąsiai šokdinti didžialūpę Moniką. O visa kita jau žinai: atsegti marškiniai prieplaukoje, dėl kurių visą kitą savaitę neisi į darbą (nors taip ar taip neisi, bet pasiteisinimas yra), kitos dienos kokonas dvylikos žvaigždučių viešbutyje ir finalinė vakarienė Kuršyje su galvos dydžio bulviniais blynais bei agurkine sriuba. Ir pradėsi metus kaip paprastas žmogus su kitais paprastais žmonėmis. Bet gal tai ir gerai – pradėti naujų metų puslapį nuo švaraus popieriaus lapo be puikybės bei tuštybės.

