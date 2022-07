Big Tasty: AUDRA praėjo su žaibais ir griaustiniu

Festivalyje pamačiau 90 procentų atlikėjų, kuriuos ir planavau pamatyti. Viskas prasidėjo dar trečiadienio vakarą, kur dar niekada iki šiol neatvertoje Kauno taksi parko erdvėje pasirode Caterina Barbieri ir buvo įžiebta visą festivalį veikusi paroda „Hiding From The Inside“.

Festivalyje pamačiau 90 procentų atlikėjų, kuriuos ir planavau pamatyti. Viskas prasidėjo dar trečiadienio vakarą, kur dar niekada iki šiol neatvertoje Kauno taksi parko erdvėje pasirode Caterina Barbieri ir buvo įžiebta visą festivalį veikusi paroda „Hiding From The Inside“.

Festivalyje pamačiau 90 procentų atlikėjų, kuriuos ir planavau pamatyti. Viskas prasidėjo dar trečiadienio vakarą, kur dar niekada iki šiol neatvertoje Kauno taksi parko erdvėje pasirode Caterina Barbieri ir buvo įžiebta visą festivalį veikusi paroda „Hiding From The Inside“.

Be dviejų minučių aštuonios ir taksi parkas pilnut pilnutėlis – šalimais nusidriekusi gyva eilė, laukianti savo šanso patekti vidun. Išmušus lemtingai valandai, koliziejų primenančios erdvės viduryje pasirodo Caterina ir pradeda pasirodymą.

Be dviejų minučių aštuonios ir taksi parkas pilnut pilnutėlis – šalimais nusidriekusi gyva eilė, laukianti savo šanso patekti vidun. Išmušus lemtingai valandai, koliziejų primenančios erdvės viduryje pasirodo Caterina ir pradeda pasirodymą.

Be dviejų minučių aštuonios ir taksi parkas pilnut pilnutėlis – šalimais nusidriekusi gyva eilė, laukianti savo šanso patekti vidun. Išmušus lemtingai valandai, koliziejų primenančios erdvės viduryje pasirodo Caterina ir pradeda pasirodymą.

Dauguma penktadienio laukė kaip išganymo, o mėgstami atlikėjai po truputį keliavo link Kauno. Deja, reikėtų paminėti, kad tikslą pasiekė ne visi. Dėl skrydžių suirutės pasaulyje, į festivalį neatvyko Helena Hauff, The Hacker ir Deena Abdelwahed. Be abejonės, buvo nemažai nusivylimo – kai kurie kaimo jurgiai reikalavo grąžinti pinigus už bilietus, bet tai turbūt tik parodo, kad mūsų scena nėra tokia sveika, kokią mes kartais ją matome.

Dauguma penktadienio laukė kaip išganymo, o mėgstami atlikėjai po truputį keliavo link Kauno. Deja, reikėtų paminėti, kad tikslą pasiekė ne visi. Dėl skrydžių suirutės pasaulyje, į festivalį neatvyko Helena Hauff, The Hacker ir Deena Abdelwahed. Be abejonės, buvo nemažai nusivylimo – kai kurie kaimo jurgiai reikalavo grąžinti pinigus už bilietus, bet tai turbūt tik parodo, kad mūsų scena nėra tokia sveika, kokią mes kartais ją matome.

Dauguma penktadienio laukė kaip išganymo, o mėgstami atlikėjai po truputį keliavo link Kauno. Deja, reikėtų paminėti, kad tikslą pasiekė ne visi. Dėl skrydžių suirutės pasaulyje, į festivalį neatvyko Helena Hauff, The Hacker ir Deena Abdelwahed. Be abejonės, buvo nemažai nusivylimo – kai kurie kaimo jurgiai reikalavo grąžinti pinigus už bilietus, bet tai turbūt tik parodo, kad mūsų scena nėra tokia sveika, kokią mes kartais ją matome.

Vos tik pasibaigus gyvam jų pasirodymui, tekinas lėkiau į antrąją erdvę, dedikuotą house muzikai, kurioje tuo metu grojo Call Super. Vienas mano festivalio favoritų dar kartą įrodė, ko yra vertas – kreiva ir nestandartinė house muzika privertė šokti taip, kaip dar šiemet nešokau. Žinoma, po Call Super groti stojo vienas laukiamiausių atlikėjų – Job Jobse. Gaila, kad man pritrūko jėgų ir nusprendžiau iškeliauti namo – visgi dar tik penktadienis. Bet, kiek teko klausytis atgarsių, tai buvo esminis penktadienio pasirodymas, kurio pabaigoje žmonės jau šokinėjo be viršutinių drabužių, o trance muzikos himnai sukosi vienas po kito, vesdami publiką iš proto.

Vos tik pasibaigus gyvam jų pasirodymui, tekinas lėkiau į antrąją erdvę, dedikuotą house muzikai, kurioje tuo metu grojo Call Super. Vienas mano festivalio favoritų dar kartą įrodė, ko yra vertas – kreiva ir nestandartinė house muzika privertė šokti taip, kaip dar šiemet nešokau. Žinoma, po Call Super groti stojo vienas laukiamiausių atlikėjų – Job Jobse. Gaila, kad man pritrūko jėgų ir nusprendžiau iškeliauti namo – visgi dar tik penktadienis. Bet, kiek teko klausytis atgarsių, tai buvo esminis penktadienio pasirodymas, kurio pabaigoje žmonės jau šokinėjo be viršutinių drabužių, o trance muzikos himnai sukosi vienas po kito, vesdami publiką iš proto.

Vos tik pasibaigus gyvam jų pasirodymui, tekinas lėkiau į antrąją erdvę, dedikuotą house muzikai, kurioje tuo metu grojo Call Super. Vienas mano festivalio favoritų dar kartą įrodė, ko yra vertas – kreiva ir nestandartinė house muzika privertė šokti taip, kaip dar šiemet nešokau. Žinoma, po Call Super groti stojo vienas laukiamiausių atlikėjų – Job Jobse. Gaila, kad man pritrūko jėgų ir nusprendžiau iškeliauti namo – visgi dar tik penktadienis. Bet, kiek teko klausytis atgarsių, tai buvo esminis penktadienio pasirodymas, kurio pabaigoje žmonės jau šokinėjo be viršutinių drabužių, o trance muzikos himnai sukosi vienas po kito, vesdami publiką iš proto.