Big Tasty pristato: įdomiausi balandžio albumai

1974 metais rugsėjį prie Indijos vandenyno hipių šeimoje gimė James Sontag, dar geriau žinomas Tigos slapyvardžiu. Šio atlikėjo muzikinė kelionė prasidėjo dar dešimto dešimtmečio pradžioje Monrealyje, kur su bičiuliais jis atidarė naktinį klubą „Sona“. Vėliau sekė Tigos kolaboracija su atlikėju Zyntherius, kuri grąžino madą nešioti akinius diskotekose. Aš kalbu apie pastarųjų hitą, „Sunglasses at night“. Be abejonės, reikėtų paminėti, kad šio kūrinio originalas priklauso Corney Hart. Vėliau Tiga sėkmingai atidarė įrašų kompaniją „Turbo“, kurios kataloge galite rasti tokių atlikėjų, kaip The Hacker, Chromeo, Gessafelstein ar Duke Dumont, įrašų.

