Big Tasty: geriausi balandžio albumai

Esu jau ne kartą minėjęs, kad šiuo metu elektroninė muzika yra pasiekusi savo zenitą. Diskžokėjai, kurie iš esmės leidžia kitų sukurtus kūrinius, uždirba keturženkles, penkiaženkles, o kai kurie ir šešiaženkles sumas, be vargo surinkdami milžiniškas arenas ar net stadionus. Tuo tarpu mažieji naktiniai klubai, kurie iš esmės visą kultūrą ir iškelia į viršų, bando susirinkti trupinius ir, jeigu ne meilė šiai muzikos nišai, manau, dauguma klubų savininkų ar jos darbuotoju dirbtų kitus darbus ir uždirbtu pinigus.

Na, bet kol mes čia verkšlename, pasaulis sukasi toliau, ir tuo turbūt reikėtu pasidžiaugti. Kaip ir minėjau, šiuo metu diskžokėjai išgyveną net ne renesansą, o aukščiausia pakilimą. Vios to pavyzdys yra Paryžiaus scena, kuri užaugino vienus didžiausių elektroninės muzikos vardų, kaip DAFT PUNK, JUSTICE ar Gesaffelstein, apie kurio paskutinį albumą norėčiau ir papasakoti.

Pirmą kartą atlikėją išgirdau dar 2008 metais, pasirodžius jo plokštelei MODERN WALK, kuri išties priminė ne prancūzišką elektroklašą, bet italo. Tačiau nuo tų laikų atlikėjas vis labiau tapatinosi su prancūziška elektroninės muzikos scena ir per keletą metų jis tapo vienu didžiausių vardų šokių muzikos scenoje.

Antrasis kūrinys HARD DREAMS man labai priminė legendinės grupės DEPECHE MODE kūrybą, o Yan Wagner visiškai apgavo mane, nes buvau įsitikinęs, kad tai Dave Gahan vokalas. Kaip ir minėjau, albumas be galo spalvingas, tokie kūriniai kaip HYSTERIA ar MANIA yra pakankamai intensyvūs ir greiti, jie puikiai tiktų Guy Ritchie filmams, o kūrinys PSYCHO turi pakankamai industrinio techno bruožu.

Be abejonės, atlikėjas neužmiršta ir savo šaknų, o kūrinys THE PERFECT primena senus gerus laikus, kada jis dar tik kilo Olimpo kalno link. Kadangi esu nepagydomas romantikas, mano albumo favoritas yra kūrinys LOST LOVE, lėčiausias albumo kūrinys, dvelkiantis šeštojo dešimtmečio muzikos dvasia.

Visas albumas kupinas įvairovės (tai man labai patinka), jame gal nesurasime kažko naujo, bet tai darbas, kurį verta bent kartą išklausyti ir pereiti per kelis muzikos žanrus, kurie apipinti elektronine muzika.

Tad jūs pagalvokite, kaip aš laukiu vasaros! Paskutinį (tikiuosi) žiemos mėnesį klausiau vien vasariškos muzikos. Taip pat, tikėtina, ir daugumą atlikėjų ruošiasi vasaros pasiutpolkei ir visose muzikinėse platformose galime matyt daugiau spalvų bei laukti, kas gi per kūrinys ar grupė neš stogus 2024 metų karštąjį sezoną.

Aš net džiaugiuosi, kad vasarą trunka tik tris mėnesius, vien dėl to, kad turi kažko laukti. Kažko, kas praskries per kelias akimirkas: visi festivaliai, kurių didelės dalies net neatsiminsi, vasaros romanai, kurie su pirmais rudens lapais pasibaigs dūžtančiomis lėkštėmis, ir tos vienos maudynės pačioje nešvariausioje bei šalčiausioje Baltijos jūroje, kuomet vis bandome apgauti vieni kitus ir pačius save, kad dabar jau viskas, jūra tikrai pakankamai įšilus.

Ir tikrai praeisite bent kartelį Basanavičiaus gatve, suvalgysite tą medinį vaflį ir vieną kartą pramušite kriaušę, o jeigu dar bus gera nuotaika, tai ir į Katunskytės dukros koncertą nueisite. Tokie tie mūsų vasaros atributai. Kad ir kokie jie būtų keisti, bet be jų jos neįsivaizduojame. O kur dar miškai, ežerai, babytės pomidorai ir šokoladiniai plombyrai!

Tad šį kartą dar vienas vasariškas albumas, kuris bus puikus palydovas, nesvarbu, kur būsite. Turbūt daug kam pažįstama grupė KHRUANGBIN išleido jau ketvirtąjį studijinį albumą A LA SALA, kas išvertus iš ispanų kalbos, reiškia „į kambarį“. Tai lyg grupės grįžimas prie šaknų ir savo DNR paieškos. Per paskutinius kelerius metus kolektyvas pasiekė visiškas aukštumas ir, jeigu paskutinis KHRUANGBIN albumas buvo skirtas minioms žmonių, A LA SALA labai aiškiai apibrėžia ribas, kurių grupė nenori peržengti, ir tai atskleidžia pačiomis gražiausiomis spalvomis.

Atėjus karantinui bei turėdamas begalę laiko ir gavęs didelį draugų palaikymą, nutariau pradėti rašyti apie dalyką, kuris mane labiausiai varo iš proto gerąja prasme – muziką. Pamenu, pirmieji mano tekstai buvo be galo žaismingi, ironiški bei juokingi, tokia muzikinė Beno Lastausko iš ALIEXPRESS versija, bet, laikui bėgant, tekstai tapo vis gilesni.

Pijus man puikiai pažįstamas atlikėjas iš savo solo projektų ar darbo su Mesijumi. Tad buvo be galo smalsu išgirsti visą IXOJI plokštelę, kurią sudaro šeši kūriniai. Šioje plokštelėje mane labiausiai sužavėjo tai, kad visgi violončelė griežia pirmuoju smuiku ir visi Pijaus sintezatoriai neužgožia gyvo instrumento, o taip labai dažnai nutinka su elektroninės muzikos atlikėjais.

Visa plokštelė skamba pakankamai dramatiškai ir pirmus kelis kartus ją perklausęs pasakiau, kad visa tai būtų be galo gera išgirsti gyvai, bet klausant kelis kartus, ta drama kažkuriuo momentu įtraukia gilyn. Šiame albume puikiai dera skirtingos muzikinės dermės: violončelė, kuri kiekvienam kūriny gali nunešti tiek į Paryžių, tiek ir viduramžių laikus, ir Pijaus valdomi sintezatoriai bei efektai parodo puikią atlikėjų dermę.

