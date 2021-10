Big Tasty pristato: įdomiausi spalio albumai

Apie šį albumą norėčiau plačiau šiandien jums ir papasakoti. Monikazės slapyvardis jau turbūt daugelio žinomas nuo 2019-ųjų, kai jos sukurtas kamerinis kūrinys „Pocket“ pateko į 10 geriausių tarptautinės kompozitorių tribūnos 2019 metų sąrašą. Vėliau sekė Monikos debiutinis albumas „Chicken Wings“ bei pasirodymai su tokiais scenos vilkais kaip Dopplereffek. Na, o prieš porą savaičių Monika išleido albumą „Waste of Space“ muzikos įrašų kompanijoje „Moshi Moshi“, kurioje savo kompozicijas jau yra išleidusios tokios įžymybės kaip „Hot Chip“ ar „Hercules and Love Affair“.

