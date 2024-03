Big Tasty: geriausi kovo albumai

Four Tet - Three

Projektai su legendiniu vaikų ansambliu TELE BIM BAM, vėliau - projektas Fingalick ir, aišku, mano mylimiausias albumas PICK UP LINE. Na, ok, tai buvo mylimiausias darbas iki pastarojo atlikėjo albumo, kuris pavadintas PLASTIKA. Jį sudaro dešimt kūrinių.

Projektai su legendiniu vaikų ansambliu TELE BIM BAM, vėliau - projektas Fingalick ir, aišku, mano mylimiausias albumas PICK UP LINE. Na, ok, tai buvo mylimiausias darbas iki pastarojo atlikėjo albumo, kuris pavadintas PLASTIKA. Jį sudaro dešimt kūrinių.

Projektai su legendiniu vaikų ansambliu TELE BIM BAM, vėliau - projektas Fingalick ir, aišku, mano mylimiausias albumas PICK UP LINE. Na, ok, tai buvo mylimiausias darbas iki pastarojo atlikėjo albumo, kuris pavadintas PLASTIKA. Jį sudaro dešimt kūrinių.

Man, asmeniškai, labiausiai surezonavęs albumo kūrinys, be abejonės, yra ANGLYS. Tai – ir pats kūrinio tekstas, kuris šiuo gyvenimo etapu man turi asmeniškos sinergijos ir, aišku, kūrinio instrumentinė pusė taip pat atlieka savo funkciją ir primena Jungtinės Karalystės skambesį kaip kad Overmono ar Fred Again... Taip pat labai džiaugiuosi bendru Tomo kūrinių su Monika Liu, kuriame puikiai dera abu atlikėjai. Manau, kad tai bus vienas geriausių šių metų albumų ir labai laukiu atlikėjo koncertų kur nors pajūryje.

Man, asmeniškai, labiausiai surezonavęs albumo kūrinys, be abejonės, yra ANGLYS. Tai – ir pats kūrinio tekstas, kuris šiuo gyvenimo etapu man turi asmeniškos sinergijos ir, aišku, kūrinio instrumentinė pusė taip pat atlieka savo funkciją ir primena Jungtinės Karalystės skambesį kaip kad Overmono ar Fred Again... Taip pat labai džiaugiuosi bendru Tomo kūrinių su Monika Liu, kuriame puikiai dera abu atlikėjai. Manau, kad tai bus vienas geriausių šių metų albumų ir labai laukiu atlikėjo koncertų kur nors pajūryje.

Man, asmeniškai, labiausiai surezonavęs albumo kūrinys, be abejonės, yra ANGLYS. Tai – ir pats kūrinio tekstas, kuris šiuo gyvenimo etapu man turi asmeniškos sinergijos ir, aišku, kūrinio instrumentinė pusė taip pat atlieka savo funkciją ir primena Jungtinės Karalystės skambesį kaip kad Overmono ar Fred Again... Taip pat labai džiaugiuosi bendru Tomo kūrinių su Monika Liu, kuriame puikiai dera abu atlikėjai. Manau, kad tai bus vienas geriausių šių metų albumų ir labai laukiu atlikėjo koncertų kur nors pajūryje.

DAY gali būti staigmena tiems, kurie per pastarąjį dešimtmetį stebėjo, kaip Frahm pamažu nukrypo nuo fortepijoninių kompozicijų, kuriomis išgarsėjo, ir pasirinko išskirtinį požiūrį, kuris instrumentiškai yra daug sudėtingesnis. Tačiau 2021 m., pradėjęs pandemijos laikotarpį ir tvarkydamas savo archyvus, jis išleido 80-ies minučių 23 takelių OLD FRIENDS NEW FRIENDS – anksčiau negirdėtos fortepijoninės muzikos rinkinį.

DAY gali būti staigmena tiems, kurie per pastarąjį dešimtmetį stebėjo, kaip Frahm pamažu nukrypo nuo fortepijoninių kompozicijų, kuriomis išgarsėjo, ir pasirinko išskirtinį požiūrį, kuris instrumentiškai yra daug sudėtingesnis. Tačiau 2021 m., pradėjęs pandemijos laikotarpį ir tvarkydamas savo archyvus, jis išleido 80-ies minučių 23 takelių OLD FRIENDS NEW FRIENDS – anksčiau negirdėtos fortepijoninės muzikos rinkinį.

DAY gali būti staigmena tiems, kurie per pastarąjį dešimtmetį stebėjo, kaip Frahm pamažu nukrypo nuo fortepijoninių kompozicijų, kuriomis išgarsėjo, ir pasirinko išskirtinį požiūrį, kuris instrumentiškai yra daug sudėtingesnis. Tačiau 2021 m., pradėjęs pandemijos laikotarpį ir tvarkydamas savo archyvus, jis išleido 80-ies minučių 23 takelių OLD FRIENDS NEW FRIENDS – anksčiau negirdėtos fortepijoninės muzikos rinkinį.

Sprendžiant iš albumo ambientiškumo ir bendro MUSIC FOR ANIMALS pobūdžio, jis buvo labai sėkmingas, tačiau Frahm niekada negalėjo atsispirti sugrįžimui prie savo pirmosios meilės, tad tie, kuriems patiko anksčiau pripažinti albumai, kaip kad THE BELLS, FELT ir SCREWS, vėl mėgausis DAY atpažįstamu asmeniniu stiliumi.

Sprendžiant iš albumo ambientiškumo ir bendro MUSIC FOR ANIMALS pobūdžio, jis buvo labai sėkmingas, tačiau Frahm niekada negalėjo atsispirti sugrįžimui prie savo pirmosios meilės, tad tie, kuriems patiko anksčiau pripažinti albumai, kaip kad THE BELLS, FELT ir SCREWS, vėl mėgausis DAY atpažįstamu asmeniniu stiliumi.

Sprendžiant iš albumo ambientiškumo ir bendro MUSIC FOR ANIMALS pobūdžio, jis buvo labai sėkmingas, tačiau Frahm niekada negalėjo atsispirti sugrįžimui prie savo pirmosios meilės, tad tie, kuriems patiko anksčiau pripažinti albumai, kaip kad THE BELLS, FELT ir SCREWS, vėl mėgausis DAY atpažįstamu asmeniniu stiliumi.

Dar vienas puikus ir ilgai lauktas FOUR TET albumas išvydo dienos šviesą. Turbūt daugumą šį atlikėją žinote iš jo ir Fred Again bei Skrillex pasirodymų MADISON SQUARE GARDEN ar uždaromojo seto COACHELA festivalyje. Šis atlikėjas scenoje daugiau nei dvidešimt metų.

Dar vienas puikus ir ilgai lauktas FOUR TET albumas išvydo dienos šviesą. Turbūt daugumą šį atlikėją žinote iš jo ir Fred Again bei Skrillex pasirodymų MADISON SQUARE GARDEN ar uždaromojo seto COACHELA festivalyje. Šis atlikėjas scenoje daugiau nei dvidešimt metų.

Dar vienas puikus ir ilgai lauktas FOUR TET albumas išvydo dienos šviesą. Turbūt daugumą šį atlikėją žinote iš jo ir Fred Again bei Skrillex pasirodymų MADISON SQUARE GARDEN ar uždaromojo seto COACHELA festivalyje. Šis atlikėjas scenoje daugiau nei dvidešimt metų.