Big Tasty: geriausi lapkričio albumai

Howie Lie - At The Drolma Wesel-Ling Monastery

Tai – albumas, kuriam būdinga tam tikra struktūra, kai visos dainos susilieja į vieną svaiginančią, darnią visumą, todėl albumas nėra tiesiog dainų rinkinys, bet labiau kaip didžiulė monolitinė garso skulptūra, kuri nuolat keičiasi. Be to, jis driekiasi skirtingose muzikos teritorijose: džiazo, elektronikos ir šiuolaikinės klasikinės muzikos...

Tai – albumas, kuriam būdinga tam tikra struktūra, kai visos dainos susilieja į vieną svaiginančią, darnią visumą, todėl albumas nėra tiesiog dainų rinkinys, bet labiau kaip didžiulė monolitinė garso skulptūra, kuri nuolat keičiasi. Be to, jis driekiasi skirtingose muzikos teritorijose: džiazo, elektronikos ir šiuolaikinės klasikinės muzikos...

Tai – albumas, kuriam būdinga tam tikra struktūra, kai visos dainos susilieja į vieną svaiginančią, darnią visumą, todėl albumas nėra tiesiog dainų rinkinys, bet labiau kaip didžiulė monolitinė garso skulptūra, kuri nuolat keičiasi. Be to, jis driekiasi skirtingose muzikos teritorijose: džiazo, elektronikos ir šiuolaikinės klasikinės muzikos...