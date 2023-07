Big Tasty: liepos albumų rinktinė

Azu Tiwaline - The Fifth Dream

Aišku, kadangi viskas mano Visatoje yra susiję su muzika, tik grįžus iš festivalio namo, pas mane atkeliavo dar neišleistas Azu Tiwaline albumas, pavadintas THE FIFTH DREAM, kuris tapo šio mėnesio hitu. Albumą išleidžia įrašų kompanija I.O.T, tai jau antras jų bendras projektas. Pirmasis jos albumas, kurį taip pat rekomenduoju paklausyti, pavadintas DRAW ME A SILENCE, buvo meilės odė jos šeimai, o THE FIFTH DREAM – tai savo šaknų ieškojimas ir atradimai per naujus muzikinius viražus, o taip pat ir perkėlimas į naujas komunikacijos priemones su savimi ir klausytoju.