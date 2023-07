Big Tasty pristato: šiek tiek muzikos ir AUDROS rekomendacijų

PEGGY GOU - (IT GOES LIKE) NANANA

Nemeluosiu, tuo metu tai buvo vienas gražiausių koncertų, kurį prisimenu. Atlikėjas pasirodė su pilnų grupės sąstatu, tai tikrai sustiprino įspūdį. Žiūrint iš dabartinės perspektyvos, tikrai, abejoju, ar eičiau į tuometinį Nicolo koncertą, bet kur tikrai eičiau, tai į dabartinio atlikėjo pasirodymą. Po vienuolikos metų, manau, Nicolas atrado tikrąjį savo skambesį – be jokių glamūrų ar kutosų, – prie jo prisijungė gitaristas Dave Harrington ir kartu jie sukūrė projektą DARKSIDE. Šiandien jums ir norėčiau pristatyti šio dueto paskutinį darbą, pavadintą „Live At Spiral House“.

