Big Tasty pristato: AUDROS muzika

Eris Drew - Quivering In Time

Tone - So I Can See You

Kittin & the Hacker - Third Album

Midori Takada - Through The Looking Glass

Na, o tortas ant vyšnios – tai pirmą kartą istorijoje viešai atidaromas Kauno taksi parkas, kuriame be Caterinos bei S13 pasirodymų, visą savaitę galėsite mėgautis Domo Veriko, Naurimo bei Kamiles Rimkutės bendrai sukurta instaliacija.

Na, o tortas ant vyšnios – tai pirmą kartą istorijoje viešai atidaromas Kauno taksi parkas, kuriame be Caterinos bei S13 pasirodymų, visą savaitę galėsite mėgautis Domo Veriko, Naurimo bei Kamiles Rimkutės bendrai sukurta instaliacija.

Na, o tortas ant vyšnios – tai pirmą kartą istorijoje viešai atidaromas Kauno taksi parkas, kuriame be Caterinos bei S13 pasirodymų, visą savaitę galėsite mėgautis Domo Veriko, Naurimo bei Kamiles Rimkutės bendrai sukurta instaliacija.