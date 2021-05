Big Tasty pristato: įdomiausi gegužės albumai

Simple Symmetry – Sorry! We Did Something Wrong

Dabar, kai aišku, prie ko čia Lietuva, grįžkime prie plokštelės, kurią sudaro penki kūriniai. Pirmajame, „Make it Big“, susijungia senosios Lo-fi mokyklos ir dabar ypač madingas laužyto ritmo skambesys. Antrojo kūrinio „Work it out“ pavadinimas sufleruoja atlikėjo išėjimą iš komforto zonos, o intensyvios perkusijos verčia judinti kojas. Trečiasis kūrinys yra „Baby“ – jau pradžioje minėtas mano vasaros hitas. Manau, ne vienam ši daina primins Jungtinės karalystės dueto „Bicep“ kūrybą. „Like a Butterfly“ – lėtas ir seksualus, kažkodėl mane nukeliantis į vieną iš Niujorko centrinio parko suoliukų, ant kurio mintyse sėdžiu ir rūkau suktinę. Kartais net keista, kokius signalus siunčia mums muzika. Paskutinis plokštelės kūrinys – „Will you be?“ – tarsi jau minėto kūrinio „Baby“ greitesnė ir labiau instrumentinė versija su tuo pačiu kūrinio tekstu. Beje, rinkinyje rasite ir „Baby“, ir „Work it Out“ prailgintas versijas. O šiaip, ačiū Baltra, kad mane išgelbėjai nuo rašymo apie radistus. Tikiuosi, greitai susitiksime kur nors Kaune arba Niujorke.

Dabar, kai aišku, prie ko čia Lietuva, grįžkime prie plokštelės, kurią sudaro penki kūriniai. Pirmajame, „Make it Big“, susijungia senosios Lo-fi mokyklos ir dabar ypač madingas laužyto ritmo skambesys. Antrojo kūrinio „Work it out“ pavadinimas sufleruoja atlikėjo išėjimą iš komforto zonos, o intensyvios perkusijos verčia judinti kojas. Trečiasis kūrinys yra „Baby“ – jau pradžioje minėtas mano vasaros hitas. Manau, ne vienam ši daina primins Jungtinės karalystės dueto „Bicep“ kūrybą. „Like a Butterfly“ – lėtas ir seksualus, kažkodėl mane nukeliantis į vieną iš Niujorko centrinio parko suoliukų, ant kurio mintyse sėdžiu ir rūkau suktinę. Kartais net keista, kokius signalus siunčia mums muzika. Paskutinis plokštelės kūrinys – „Will you be?“ – tarsi jau minėto kūrinio „Baby“ greitesnė ir labiau instrumentinė versija su tuo pačiu kūrinio tekstu. Beje, rinkinyje rasite ir „Baby“, ir „Work it Out“ prailgintas versijas. O šiaip, ačiū Baltra, kad mane išgelbėjai nuo rašymo apie radistus. Tikiuosi, greitai susitiksime kur nors Kaune arba Niujorke.

Dabar, kai aišku, prie ko čia Lietuva, grįžkime prie plokštelės, kurią sudaro penki kūriniai. Pirmajame, „Make it Big“, susijungia senosios Lo-fi mokyklos ir dabar ypač madingas laužyto ritmo skambesys. Antrojo kūrinio „Work it out“ pavadinimas sufleruoja atlikėjo išėjimą iš komforto zonos, o intensyvios perkusijos verčia judinti kojas. Trečiasis kūrinys yra „Baby“ – jau pradžioje minėtas mano vasaros hitas. Manau, ne vienam ši daina primins Jungtinės karalystės dueto „Bicep“ kūrybą. „Like a Butterfly“ – lėtas ir seksualus, kažkodėl mane nukeliantis į vieną iš Niujorko centrinio parko suoliukų, ant kurio mintyse sėdžiu ir rūkau suktinę. Kartais net keista, kokius signalus siunčia mums muzika. Paskutinis plokštelės kūrinys – „Will you be?“ – tarsi jau minėto kūrinio „Baby“ greitesnė ir labiau instrumentinė versija su tuo pačiu kūrinio tekstu. Beje, rinkinyje rasite ir „Baby“, ir „Work it Out“ prailgintas versijas. O šiaip, ačiū Baltra, kad mane išgelbėjai nuo rašymo apie radistus. Tikiuosi, greitai susitiksime kur nors Kaune arba Niujorke.