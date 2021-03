Big Tasty pristato: įdomiausi kovo albumai

Šį kartą verčiame „Klasse Wrecks“ įrašų kompanijos kovo mėnesio katalogą, kurio viršelyje puikuojasi Joi Lau albumas „3 UR MIND“. Istorija prasideda ankstyvajame dešimtajame dešimtmetyje, kai Joi pasirašo kontraktą su įrašų kompanija ir išleidžia debiutinį cantopop muzikos albumą, kuris tampa auksiniu bei yra parduodamas 25 000 vienetų tiražu. Tai buvo pirmas ir paskutinis jo albumas, tad istorija tuo galėtų ir pasibaigti, bet po trisdešimties metų viename Honkongo pogrindžio naktiniame klube Joi susipažįsta su vienu iš „Klasse Wrecks“ įrašų kompanijos bosų – Mr. Ho. Galima tik įsivaizduoti, kad per jų susitikimą išgeriamas ne vienas stiklas baijiu (tradicinis kiniškas likeris) ir ne viena skardinė „Red Bull“. Nes po tos nakties Joi sukerta rankomis su Mr. Ho dėl pirmojo albumo po trisdešimties metų pertraukos. Jeigu turi lakią fantaziją, ši istorija atrodo tikrai nepaprasta.

Albumą sudaro 8 kūriniai. Pirmasis jų, „All I need is“, pribloškia savo energija bei perkusijų dūžiais. Tikrai sunku patikėti, kad tai tas pats Joi, kuris prieš tris dekadas kūrė mano jau minėtą cantopop. Žavi, kad kūrinys nėra monotoniškas, jame be galo daug detalių, o užsimerkus gali įsivaizduoti, kaip su Li Yifengu ar Kris Wu bėgi Honkongo gatvėmis nuo vietinės policijos. Antrasis kūrinys „Bipolar“ nenusileidžia energija pirmajam, nors ir yra kiek švelnesnis. Jame girdime nemažai tradicinių kinų muzikos motyvų, o kūrinio duobėje suskambanti pianino melodija tiesiog pribloškia.

