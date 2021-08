Big Tasty pristato: įdomiausi rugpjūčio albumai

Hania Rani - Music for Film and Theatre

Po kelių dienų mano protas jau reikalavo kažko gaivaus ir šviesaus, ką būtų galima lengvai klausyti ir kas neerzintų. Po ilgų paieškų atradau tai, ko man ir reikėjo. Tai buvo Hania Rani – lenkų kompozitorė, pianistė, dainininkė – ir jau ketvirtasis jos albumas „Music for Film and Theatre“ kurį sudaro dvylika kūrinių.

Niekada nebuvau gitarinės muzikos gerbėjas ir niekada nesuprasdavau klasiokų ar bendraamžių, kurie klausydavosi „Led Zepelin“ ar „Deep Purple“. Visada maniau, kad tai nėra mūsų laikmečio muzika, be to, ji visiškai neturi nieko bendro su šiuolaikinėmis jaunimo vertybėmis.

Bet grįžtant prie vaikystės traumų ir gitaros muzikos, viskas pasikeitė man jau baigus mokyklą ir atvykus į vieną iš didmiesčių, kur kultūros lygis „siekė padanges“, o ir interneto greitis išvystydavo ir vieną megabaitą per sekundę. Tada pirmą kartą išgirdau grupes „Freaks on Floor“ ir dar visai jaunuolį Beną Aleksandravičių bei jo eksperimentus. Man šių atlikėjų muzika atrodė kaip kažkas naujo, nors klasiokas Vidukas turbūt juoktųsi iš manęs ir sakytų: „Seni, gi čia tie patys lietuviškieji „Led Zepelin“. Ne, Vidmantai, „Zepelinai“ yra kitas laikmetis, kiti tekstai ir kiti būtovės slėpiniai. Tai labai panašu, bet visgi yra kas kita.

Po tokios įžangos pagaliau pasiekėme šio teksto esminę dalį. Prieš keletą metų vartydamas „Warp records“ įrašų kompanijos katalogą aptikau „Yves Tumor“ vardą. Smalsumo vedinas klausiausi jo „Safe in the Hands of Love“ ir tai buvo mūsų meilės pradžia. Vėliau sekė albumas „Heaven to a Tortured Mind“, kurio kūrinys „Kerosene“ yra mano mylimiausias. Jį išklausęs net galvojau nusipirkti gitarą ir tapti naujuoju Jimi Hendrix.

