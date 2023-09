Big Tasty pristato: vasaros muzikos apžvalga

Visgi vasarą muzikos išleidžiama kur kas mažiau nei kitu periodu. Iš vienos pusės liūdna, bet iš kitos – supranti, kad su tokiais vasaros šviesos greičiais, jos tiesiog neaprėptum arba turėtum rašyti apie tokius vasaros hitus kaip Peggy Gou kūrinys NANANANA, kuris jau pelnė auksinį diską Italijoje ir Jungtinėje karalystėje. Visus jau pykina, bet, kaip Peggy šiame kūrinyje dainuoja, „Won't leave behind Because it's something that is on my mind“. Tad šį kartą nusprendžiau tiesiog pasidalinti savo dar neataušusiomis vasaros emocijomis ir sudėlioti asmeniškai savo vasaros renginių TOP3 (eilės tvarka nesvarbi).