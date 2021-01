Dakaras: podiumas

Arūnas Gelažninkas įrašė savo vardą į istorijos knygas ir joks Saudo smėlis neužpustys jo pasiekimo. Pirma vieta „Original by Motul“ arba tiesiog – vienišių klasėje. Arūnas laimėjo Dakaro ralį! Žmogus iš šalies, turinčios tris kopas, laimėjo dykumų lenktynes be technikų pagalbos. Negana to, visos kelionės metu gelbėjo draugus ir kolegas, turėjo ne vieną sunkią akimirką ir padarė tai, ko mes visi tikrai nesugebėsime. Vargšai jo anūkai, nes šitam seneliui istorijų nepritrūks niekada. Bravo!