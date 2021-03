Kokia yra esporto vieta šiuolaikiniame pasaulyje?

Straipsnį mums padėjo parengti Lietuvos elektroninio sporto asociacija.

Elektroninis sportas, kibernetinis sportas, konkurencingi kompiuteriniai žaidimai, virtualus sportas. Visa tai yra sinonimai terminui „esportas“. Nepriklausomai nuo to, kaip jį pavadinsi, esportas tampa vis populiaresnis ir vis daugiau žmonių apie tai išgirsta. Sakome „tampa“, nors Jenny, Manning, Keiper & Olrich, savo tyrimuose tą pastebėjo dar gūdžiais 2016 metais. Taip taip, dar prieš penkerius metus terminas elektroninis sportas daugeliui nebuvo girdėtas, netgi atrodė juokingas, tačiau laikai keičiasi.

Taigi, žaidimai visame pasaulyje vis garsiau beldžiasi į mokslo įstaigų duris. Ne vienoje Europos šalyje jau dabar vykdomas neformalus elektroninio sporto ugdymas. O kur dar mokslo geimifikacija, kai mokiniai mokosi įvairių dalykų būtent per žaidimus?

