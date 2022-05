F1: Cirkas mieste

Sergio Perez! Kirsdamas finišo liniją jis dėkojo Dievui ir Carlos Sainz – pirmajam už tai, kad pavyko laimėti vienas iš prestižiškiausių lenktynių pasaulyje, antrąjam – už tai kad sugebėjo neatsitrenkti į nieką daugiau ir taip sulaikė p. Horner nuo radijo žinutės: „Checo, we need you to let Max through“.