F1: Geriausias GP šiemet

Visų pirma – trasa. Ji yra ilga, ji trunka daugiau kaip pusantros minutės, tai nėra devyniasdešimties laipsnių posūkių maratonas. Ji turi normalią dangą, normalias saugumo zonas ir per savaitgalį priėmė apie keturis šimtus tūkstančių lankytojų – tiesiog geri duomenys sudaro pusę lenktynių savaitgalio.

. Sportininkui viskas gerai, tačiau tai dar vienas priminimas, jog čia ne šaškės ir ne golfas – čia bičai rizikuoja savo kailiu. Kiek švelnesnė istorija su Alex Albon, kuris po kontakto turėjo artimą kontaktą su techninės zonos betono tvora. Taip, nemalonu tokius dalykus matyti, bet jie sudaro šio sporto DNR ir be jų nebūtų pusės žavesio.

Keliaujam toliau – kova trasoje. Trasoje matėme keturias mašinas, kurios vienu metu bandė įveikti tą patį posūkį. To niekada nebus Monake – tą gali padaryt tik čia. Kova dėl pozicijų aktyviai vyko tarp kone septynių sportininkų ir dėka fortūnos nuotaikos, veiksmas buvo aktyvus.

Prie to pridėkime keletą gerų epizodų su Hamilton ir suprasime, jog Max’o tėvas tuoj pradės rimtai isterikuot dėl meksikiečio, bandančio atimti sūnaus darbą. Šiam tiesa šiandien taip pat nepavyko išvengti dramos. Pervažiavęs trasoje gulintį anglies pluošto gabalą, Max’as patyrė bolido dugno apgadinimų, kurie neleido važiuoti pilnu tempu.

Atskiras, dėmesio vertas klausimas kaip visada yra FERRARI taktika. Šiandien FERRARI švenčia, nes Carlos Sainz pagaliau užlipo ant aukščiausio laiptelio ir tai padarė laimėjęs kvalifikaciją. Suprask – viskas perfect, bet iš tiesų – toli nuo to. Carlos laimėjo GP nes neklausė komandos nurodymų ir buvo eilinį sykį teisus.

