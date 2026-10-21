Kaip kompiuterinis žaidimas gali tave nuskraidinti į Majamį?

Kiekvienas, bent kartą žaidęs virtualų futbolą su draugais, žino – pralaimėjimas retai lieka be pasiteisinimų, tačiau pergalė, ypač triuškinanti, suteikia progą pasigirti dar ne vieną dieną. Tačiau kaip sektųsi susidūrus ne su draugais, o su geriausiais Lietuvos žaidėjais?
Iš teorinių apmąstymų į praktiką pereiti padės pirmą kartą Lietuvoje vykstantis „Red Bull Wings Cup“ – EA SPORTS FC 27 turnyras, kuriame varžomasi dėl Lietuvos čempiono titulo ir kelialapio į pasaulio finalą Majamyje. Svarbiausia – ši kelionė prasideda tiesiog namuose, į rankas paėmus žaidimų pultelį.
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Paskutinė galimybė patekti į Lietuvos finalą
Lietuvoje numatytos dvi viešos „Red Bull Wings Cup“ atrankos. Pirmoji jau įvyko spalio 10 dieną, o antroji, kartu ir paskutinė galimybė išbandyti savo jėgas, laukia jau spalio 17-ąją.
Ko reikia norint pradėti? „PlayStation 5“ konsolės, EA SPORTS FC žaidimo ir užsiregistruoti į CREATORS REPUBLIC turnyrą „Challengermode“ platformoje.
Paskutiniosios atrankos principas paprastas – žaidėjai susitinka vienas prieš vieną, o keturi geriausiai pasirodę dalyviai pelno galimybę tęsti kovą Lietuvos nacionaliniame finale. Laukia mažiau pasiteisinimų iš pralaimėjusiųjų, ir didesnis pagrindas pagyroms draugų ratelyje, jei pavyks žengti toliau.
Dėl vietos finale varžomasi ir universitetuose rengiamose atrankose, tačiau norintiems prisijungti prie turnyro iš namų aktualiausia spalio 17 dienos internetinė kvalifikacija.
Atrankose – tavo komanda, finale – vienodos galimybės
Internetinėse atrankose dalyviai varžysis „Ultimate Team“ režimu, kuriame kiekvienas žaidėjas pats kuria savo komandą iš skirtingų klubų, lygų ir futbolo kartų žvaigždžių. Čia svarbu ne tik gerai valdyti žaidėjus aikštėje, bet ir pasirinkti tinkamą sudėtį, taktiką bei išnaudoti komandos stipriąsias puses.
Tačiau Lietuvos nacionaliniame finale žaidimo taisyklės pasikeis – čia bus naudojamas „Kick Off 95“ režimas. Jo esmė paprasta: visų komandų ir futbolininkų reitingai bus suvienodinti iki 95, todėl nė vienas dalyvis neturės statistinio pranašumo vien dėl geriau parinktos komandos sudėties.
Tai turėtų būti pažįstama kiekvienam, bent kartą žaidusiam virtualų futbolą su draugais. Vienas renkasi „Real Madrid“, kitas – „Barcelona“, o pralaimėjęs po rungtynių skundžiasi, kad varžovo komanda buvo stipresnė.
„Kick Off 95“ tokius pasiteisinimus panaikina. Viską lems žaidėjų įgūdžiai, taktika ir gebėjimas priimti teisingus sprendimus aikštėje.
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Spalio 24-ąją – lemiamos kovos „GameOn“
Spalio 24 dieną stipriausi atrankų dalyviai susitiks Vilniuje, LITEXPO parodų centre vyksiančiame „GameOn“. Čia, beveik 1000 kv. m užimančioje „Red Bull Gaming Ground“ erdvėje, pirmą kartą bus išrinktas Lietuvos „Red Bull Wings Cup“ čempionas.
Iki tol varžęsi iš namų, finalistai pirmą kartą pasirodys gyvai, o kiekvienas jų sprendimas aikštėje lems, ar jie žygiuos toliau, ar jungsis prie žiūrovų stebėti, kaip kovoti dėl Lietuvos čempiono titulo sekasi stipresniems varžovams.
Lietuvos čempiono titulas – ne vienintelis prizas. Nacionalinio finalo nugalėtojui atiteks kelialapis į pasaulio finalą Majamyje, kur susirinks stipriausi žaidėjai iš viso pasaulio.
Beveik 80 šalių – vienas pasaulio čempionas
„Red Bull Wings Cup“ vyksta beveik 80 pasaulio šalių, o jų nacionalinių finalų nugalėtojai 2027 metų sausį susitiks Majamyje, kur varžysis dėl pasaulio čempiono titulo.
Pasaulio finale, kaip ir Lietuvoje, dalyviai žais „Kick Off 95“ režimu, tačiau jų lauks ir papildomas iššūkis. Virtualus futbolas persikels į tikrą aikštę – varžybų programoje numatytos ir fizinio futbolo rungtys.
Taigi norint tapti pasaulio čempionu gali neužtekti vien puikiai valdyti žaidimų pultelį. Teks parodyti, ką sugebi ir už ekrano ribų.
Tačiau pirmiausia reikia įveikti Lietuvos atrankas. O tam nebūtina būti profesionaliu esporto žaidėju – pakanka pasitikėti savo jėgomis ir išdrįsti jas patikrinti prieš kitus.
Jei jau seniai draugams aiškini, kad geriausiai žaidi FIFA, spalio 17 dieną turėsi progą tai įrodyti. Registruokis į paskutinę „Red Bull Wings Cup“ atranką – galbūt kitas tavo varžovas lauks jau ne draugo svetainėje, o pasaulio finale Majamyje.