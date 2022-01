Šalto dušo diena

Nors gamintojas turi baisulingai daug patirties automobilių sporte, bet šį kartą jis neįvertino vieno paprasto dalyko – A.S.O. šitą renginį organizuoja KETURIASDEŠIMT KETURIS METUS. Ne penkis, ne dešimtmetį – KETURIASDEŠIMT KETURIS. Ir kažkas galvoja, jog per tiek metų taisyklės nebus ištobulintos iki skrupulų, kad išvengti tokių radikalių protestų?

Čia yra Laisvydo antras Dakaras. Pirmame jis įrodė, kad gali, šiemet atkeliavo kovoti. Tam, kad kovotų, žmogus pakeitė savo gyvenimo būdą. Kasdien keliasi šeštą ryto, keliauja arba treniruotis su technika, arba į sporto klubą, kur dirba su treneriu. Tada pasiruošia ir į darbus. Ir taip metus laiko, be didesnių pertraukų.

Pirmosios šio Dakaro dienos parodė, kad toks atsidavimas ir užsispyrimas tikrai leidžia raškyti vaisius, ir nemeluosiu sakydamas, kad ašaros kaupiasi suprantant tai, kas nutiko. Nežinau, kaip Jums, bet man Laisvydas įrodė, kad jis yra keturračių lyderis. Rezultatas ne vienadienis, stabilus, ir tik techninis gedimas jį sustabdo nuo to, ko Lietuva laukia dešimtmetį. Vėliavos nuleistos iki pusės, moterys ir vaikai ašaroja, kultūros ministras Kairys praneša apie planus riboti šventes – gedulas 100 proc.

