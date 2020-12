Kodėl Benediktas nebus gamyklinės komandos pilotas?

Benediktas ne kartą buvo išvadintas verslininku, vadybininku, ar marketingo žinovu, bei pats ne kartą iš to juokėsi, pirštu baksnodamas į savo pasiektus rezultatus. Tačiau žodis verslininkas nebūtinai reiškia žmogaus kasdienį užsiėmimą – tai mąstymo principas. Ir viskas su tuo yra gerai – Lietuvai reikia verslininkų. Ypač tokių, kurie sugeba rasti naujas nišas, o ne tiesiog imtis dar vienos transporto įmonės, išnaudojant žemą pragyvenimo lygį kaip privalumą prieš vakarų konkurentus. Panašu, kad pirmasis, tikrasis verslininko mąstymo tipažas ir tapo krikštatėviu dviem įmonėms – „Pitlane“ ir „NAC – Nacionaliniam automobilių klubui“. Jų pirminis ir paprastas tikslas – uždirbti pinigus tam, kad BV galėtų važiuoti ar bent kiek atpiginti savo hobį.

Benediktas ne kartą buvo išvadintas verslininku, vadybininku, ar marketingo žinovu, bei pats ne kartą iš to juokėsi, pirštu baksnodamas į savo pasiektus rezultatus. Tačiau žodis verslininkas nebūtinai reiškia žmogaus kasdienį užsiėmimą – tai mąstymo principas. Ir viskas su tuo yra gerai – Lietuvai reikia verslininkų. Ypač tokių, kurie sugeba rasti naujas nišas, o ne tiesiog imtis dar vienos transporto įmonės, išnaudojant žemą pragyvenimo lygį kaip privalumą prieš vakarų konkurentus. Panašu, kad pirmasis, tikrasis verslininko mąstymo tipažas ir tapo krikštatėviu dviem įmonėms – „Pitlane“ ir „NAC – Nacionaliniam automobilių klubui“. Jų pirminis ir paprastas tikslas – uždirbti pinigus tam, kad BV galėtų važiuoti ar bent kiek atpiginti savo hobį.

Benediktas ne kartą buvo išvadintas verslininku, vadybininku, ar marketingo žinovu, bei pats ne kartą iš to juokėsi, pirštu baksnodamas į savo pasiektus rezultatus. Tačiau žodis verslininkas nebūtinai reiškia žmogaus kasdienį užsiėmimą – tai mąstymo principas. Ir viskas su tuo yra gerai – Lietuvai reikia verslininkų. Ypač tokių, kurie sugeba rasti naujas nišas, o ne tiesiog imtis dar vienos transporto įmonės, išnaudojant žemą pragyvenimo lygį kaip privalumą prieš vakarų konkurentus. Panašu, kad pirmasis, tikrasis verslininko mąstymo tipažas ir tapo krikštatėviu dviem įmonėms – „Pitlane“ ir „NAC – Nacionaliniam automobilių klubui“. Jų pirminis ir paprastas tikslas – uždirbti pinigus tam, kad BV galėtų važiuoti ar bent kiek atpiginti savo hobį.

O tada ir iškyla klausimas: kam to reikia? Kiekvieno atleto tikslas dažniausiai siejasi su gamykline komanda. Juk Hamiltonas nebandė nusipirkti sau Formulės bolido, kurį galėtų eksploatuoti savarankiškai? Jis darė viską, kad patektų į gamyklos testus ir taip užsitikrintų vietą komandoje – institucijoje, kurioje visi specialistai daro savo darbą, yra profesionalai…

O tada ir iškyla klausimas: kam to reikia? Kiekvieno atleto tikslas dažniausiai siejasi su gamykline komanda. Juk Hamiltonas nebandė nusipirkti sau Formulės bolido, kurį galėtų eksploatuoti savarankiškai? Jis darė viską, kad patektų į gamyklos testus ir taip užsitikrintų vietą komandoje – institucijoje, kurioje visi specialistai daro savo darbą, yra profesionalai…

O tada ir iškyla klausimas: kam to reikia? Kiekvieno atleto tikslas dažniausiai siejasi su gamykline komanda. Juk Hamiltonas nebandė nusipirkti sau Formulės bolido, kurį galėtų eksploatuoti savarankiškai? Jis darė viską, kad patektų į gamyklos testus ir taip užsitikrintų vietą komandoje – institucijoje, kurioje visi specialistai daro savo darbą, yra profesionalai…

Nes jis to nenori.

Nes jis to nenori.

Nes jis to nenori.

Per paskutinį dešimtmetį ne kartą kalbėta apie pinigus, kiek jų reikia atsinešti norint sėsti už vairo. Trys šimtai tūkstančių, pusė milijono, milijonas – pagal Jurgį ir kepurė. Tačiau mano dėmesį atkreipė viename interviu Benedikto akcentuotas faktas, koks jis yra alfa ir kaip mėgsta valdyti situaciją. Būtent tai prarandi tapdamas gamykliniu sportininku – teisę valdyti situaciją. Žvelgiant į dabartinį komandos biudžetą, valdomos komandos dydį bei turimų mechanizmų kiekį, galima preziumuoti, jog jei norėtų – Benediktais tikrai įpirktų sau kėdę, tačiau jis tiesiog nenori to daryti.

Per paskutinį dešimtmetį ne kartą kalbėta apie pinigus, kiek jų reikia atsinešti norint sėsti už vairo. Trys šimtai tūkstančių, pusė milijono, milijonas – pagal Jurgį ir kepurė. Tačiau mano dėmesį atkreipė viename interviu Benedikto akcentuotas faktas, koks jis yra alfa ir kaip mėgsta valdyti situaciją. Būtent tai prarandi tapdamas gamykliniu sportininku – teisę valdyti situaciją. Žvelgiant į dabartinį komandos biudžetą, valdomos komandos dydį bei turimų mechanizmų kiekį, galima preziumuoti, jog jei norėtų – Benediktais tikrai įpirktų sau kėdę, tačiau jis tiesiog nenori to daryti.

Per paskutinį dešimtmetį ne kartą kalbėta apie pinigus, kiek jų reikia atsinešti norint sėsti už vairo. Trys šimtai tūkstančių, pusė milijono, milijonas – pagal Jurgį ir kepurė. Tačiau mano dėmesį atkreipė viename interviu Benedikto akcentuotas faktas, koks jis yra alfa ir kaip mėgsta valdyti situaciją. Būtent tai prarandi tapdamas gamykliniu sportininku – teisę valdyti situaciją. Žvelgiant į dabartinį komandos biudžetą, valdomos komandos dydį bei turimų mechanizmų kiekį, galima preziumuoti, jog jei norėtų – Benediktais tikrai įpirktų sau kėdę, tačiau jis tiesiog nenori to daryti.

Kai 2017 m. pirmojo greičio ruožo finiše užsidegė Nasser Al Attiyah bolidas, iš paskos važiavęs Ginniel De Villiers be papildomų instrukcijų sustojo, išsitraukė virvę ir nutempė komandos draugą iki bivuako. Kelis šimtus kilometrų. Kodėl? Nes „Toyota“ žino kas yra jų lyderis, žino, kas turi daugiausiai šansų parvežti namo pergalę, tad varžykitės trasoje, brolužiai, kiek norite, bet atėjus laikui sustosite ir elgsitės pagal komandos politiką. 2014 m. Stephan Peterhansel buvo priverstas sustoti ir palaukti „Mini“ komandos draugo Nani Roma, kad užleistų jam lyderio poziciją bei varžybų nugalėtojo vietą. Ir vėl taip liepė komanda. Nors tuo metu dar nebuvo vieša, tiek „Mini“, tiek Peterhansel jau žinojo, jog kitą sezoną prancūzas startuos „Peugeot“ sudėtyje, tad net mintis, jog jis galėtų išsinešti titulą buvo tabu.

Kai 2017 m. pirmojo greičio ruožo finiše užsidegė Nasser Al Attiyah bolidas, iš paskos važiavęs Ginniel De Villiers be papildomų instrukcijų sustojo, išsitraukė virvę ir nutempė komandos draugą iki bivuako. Kelis šimtus kilometrų. Kodėl? Nes „Toyota“ žino kas yra jų lyderis, žino, kas turi daugiausiai šansų parvežti namo pergalę, tad varžykitės trasoje, brolužiai, kiek norite, bet atėjus laikui sustosite ir elgsitės pagal komandos politiką. 2014 m. Stephan Peterhansel buvo priverstas sustoti ir palaukti „Mini“ komandos draugo Nani Roma, kad užleistų jam lyderio poziciją bei varžybų nugalėtojo vietą. Ir vėl taip liepė komanda. Nors tuo metu dar nebuvo vieša, tiek „Mini“, tiek Peterhansel jau žinojo, jog kitą sezoną prancūzas startuos „Peugeot“ sudėtyje, tad net mintis, jog jis galėtų išsinešti titulą buvo tabu.

Kai 2017 m. pirmojo greičio ruožo finiše užsidegė Nasser Al Attiyah bolidas, iš paskos važiavęs Ginniel De Villiers be papildomų instrukcijų sustojo, išsitraukė virvę ir nutempė komandos draugą iki bivuako. Kelis šimtus kilometrų. Kodėl? Nes „Toyota“ žino kas yra jų lyderis, žino, kas turi daugiausiai šansų parvežti namo pergalę, tad varžykitės trasoje, brolužiai, kiek norite, bet atėjus laikui sustosite ir elgsitės pagal komandos politiką. 2014 m. Stephan Peterhansel buvo priverstas sustoti ir palaukti „Mini“ komandos draugo Nani Roma, kad užleistų jam lyderio poziciją bei varžybų nugalėtojo vietą. Ir vėl taip liepė komanda. Nors tuo metu dar nebuvo vieša, tiek „Mini“, tiek Peterhansel jau žinojo, jog kitą sezoną prancūzas startuos „Peugeot“ sudėtyje, tad net mintis, jog jis galėtų išsinešti titulą buvo tabu.