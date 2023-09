RED BULL 211 laimėtojai užėmė 4 vietą Slovėnijos RED BULL 400!

Pirmąją vietą vyrų estafetėse užėmė savo ambicingą vardą pateisinusi komanda TEAM NEVERSECOND, kalną įveikusi per 3 minutes ir aštuoniolika sekundžių. O ją sekęs ketvertukas atsiliko neblogai, tačiau antrą vietą nuo trečios ir trečią nuo ketvirtos skyrė vos po vieną sekundę. UPOKOJENCI finišą pasiekė per 3 minutes 49 sekundes, AZEDIN – per 3 ir 50, o lietuvių REAL BEAN – per 3 ir 51.