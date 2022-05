Penkios priežastys, kodėl „Nuotykis“ turėtų tapti pirmuoju vasaros nuotykiu

Šis multiinstrumentalistas ir prodiuseris iš Švedijos šokių muzikai pasišventęs jau visus dvidešimt metų, per kuriuos išleido daugybę kūrinių bei apkeliavo viso pasaulio klubus ir festivalius. Savame suprantama, per tiek laiko, atlikėjas išbandė save ne viename žanre ir sukaupė daugybę patirties. Ir tai matosi – už savo hitą PUSHING ON jis gavo Sidabrinio disko apdovanojimą ir šiomis dienomis atstovaują garsiąją Âme ir Dixon įkurtą įrašų kompaniją INNERVISIONS.