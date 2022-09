POST CLUB šaukia į šokius stoties rajone

2021-ais jis sužibėjo su savo debiutiniu EP ULTIMATE REWARD ir iškart sekusiu EP POTION ACTIVATED, kurio transo padažu aplietas gabalas THE FORBIDDEN PLUM platformos RESIDENT ADVISOR buvo išrinktas vienu geriausiu 2021 metų kūriniu.

