RED BULL GAMING GROUND įžengia į GAME ON konferenciją

Vienas savaitgalis, trys labai skirtingos kovos: „Minecraft“ iššūkiai, virtualaus futbolo finalas su kelialapiu į Majamį ir dešimties Lietuvos turinio kūrėjų CS2 akistata. Spalio 23–25 dienomis „GameOn“ lankytojų lauks beveik 1000 kv. m „Red Bull Gaming Ground“ erdvė, kurioje veiksmo netrūks nei scenoje, nei už jos ribų.
Kiekvieną dieną čia vyks vis kitas turnyras, o panorę patys įsitraukti į veiksmą galės išbandyti „Red Bull Quest“ – visą savaitgalį veiksiantį iššūkių maršrutą su galimybe laimėti prizų.
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Penktadienį – Edvisss MINECRAFT čempionatas
Penktadienį „Red Bull Gaming Ground“ scenoje karaliaus „Minecraft“. Dar iki „GameOn“ žaidėjai savo įgūdžius išbandys specialiose „speedrun“ formato atrankose, kuriose svarbu kuo greičiau įveikti numatytas užduotis. Geriausieji pateks į čempionato finalą, kuriame jų lauks specialiai paruošti iššūkiai, netikėtos užduotys ir kova dėl „Minecraft“ čempiono titulo.
Prie čempionato prisijungs vienas populiariausių Lietuvos žaidimų turinio kūrėjų Edvisss, savo „YouTube“ kanale turintis apie 200 tūkstančių prenumeratorių. Jis finalines kovas transliuos ir savo auditorijai, tačiau norintiems viską pamatyti gyvai kelias ves į „Red Bull Gaming Ground“ sceną penktadienį, nuo 12 iki 17 valandos.
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Šeštadienį – pirmasis „Red Bull Wings Cup“ Lietuvos finalas
Ar žaidimų pultelis gali nuskraidinti į Majamį? Šeštadienį paaiškės, kuriam Lietuvos virtualaus futbolo žaidėjui tai pavyks.
Nuo 12 iki 17 val. „Red Bull Gaming Ground“ scenoje susitiks 16 stipriausių „EA SPORTS FC 27“ žaidėjų, įveikusių atrankas internetu ir universitetuose. Aštuoni jų į finalą pateko iš universitetų lygos, dar aštuoni – iš atvirų internetinių kvalifikacijų. Dabar visų jų laukia vienas iššūkis – pirmą kartą Lietuvoje vykstančio „Red Bull Wings Cup“ finalas.
Ant kortos – ne tik Lietuvos čempiono titulas. Nugalėtojas 2027 metų sausį keliaus į Majamį, kur susitiks geriausi žaidėjai iš beveik 80 pasaulio šalių. Ten virtualus futbolas susijungs su tikru – dalyvių lauks ne tik „EA SPORTS FC 27“ rungtynės, bet ir fizinio futbolo iššūkiai.
Taigi kelias nuo žaidimo namuose ant sofos ar universitete iki pasaulio finalo kitoje Atlanto pusėje jau beveik įveiktas. Liko išsiaiškinti, kas žengs paskutinį žingsnį.
Sekmadienį – „CS2 Creators Showdown III“
Sekmadienį laukia didysis savaitgalio finalas – jau trečią kartą rengiamas „CS2 Creators Showdown“. Dešimt žinomų Lietuvos turinio kūrėjų, dvi komandos ir viena kova dėl čempionų titulo.
Šiemet intrigos netrūks dar prieš pirmąjį šūvį – kapitono vietą iš Aistelo perima Svarbeuse Dariti, kuris su savo komanda mes iššūkį LTU Republic penketukui.
„Svarbeuse Dariti“ komandoje žais Svarbeuse Dariti, Ch1liukas, Lukas Dah, Eimantė ir Matulis. „LTU Republic“ komandoje susitiks LTU Republic, KNOK1Žygis, Čestovas, EtaSofija ir Omantas. Du iš šių kūrėjų – EtaSofija ir KNOK1Žygis – yra ir oficialūs „GameOn“ ambasadoriai.
Skirtingai nei įprastuose esporto turnyruose, čia susitinka ne profesionalių organizacijų komandos, o turinio kūrėjai, kuriuos jų gerbėjai kasdien stebi socialiniuose tinkluose ir tiesioginėse transliacijose. Tačiau lengvos parodomosios kovos tikėtis neverta – komandos ruošiasi iš anksto, o „Best-of-5“ formatas reiškia, kad nugalėtojui išaiškinti gali prireikti net penkių CS2 žemėlapių.
Pagrindinė kova prasidės sekmadienį 13 valandą, o „Red Bull Gaming Ground“ scenos programa tęsis nuo 12 iki 18 valandos. Mačą bus galima stebėti ir internetu, tačiau žiūrovų palaikymas, gyvos reakcijos ir visa renginio atmosfera – dar viena priežastis šį susitikimą pamatyti savo akimis.
Nori nuotykių? Tavęs laukia „Red Bull Quest“
Kol scenoje varžysis stipriausi žaidėjai ir populiariausi turinio kūrėjai, „Red Bull Gaming Ground“ lankytojai turės galimybę priimti ir savo iššūkį.
Visą savaitgalį beveik 1000 kv. m erdvėje veiks „Red Bull Quest“ – užduočių maršrutas, kuriame dalyvauti galės kiekvienas norintis. Pasiėmus specialią kortelę reikės aplankyti skirtingas stoteles ir jose įveikti laukiančius iššūkius. Už kiekvieną atliktą užduotį kortelėje atsiras pažymėjimas, o surinkus juos visus atsivers galimybė laimėti įvairių prizų.
Ir tam visai nebūtina būti profesionaliu žaidėju. Vienur prireiks greitos reakcijos, kitur – taiklumo, logikos ar gebėjimo susitvarkyti su netikėta užduotimi. „Red Bull Quest“ leis kiekvienam ne tik palaikyti savo favoritus, bet ir pačiam pasitikrinti, ką sugeba.
Nes „Red Bull Gaming Ground“ stebėtojo režimas – tik pasirinkimas.