Turime antrąją pusę „Red Bull Solo Q“ finalistų!

Didžiausias finalinio aštuntuko siurprizas – Kurbsen. Jauniausias iš finalistų, jis nežaidė jokioje lygoje ir niekaip kitaip anksčiau nebuvo pasižymėjęs LoL scenoje, tačiau atrankas įveikė be didesnių sunkumų. Net jeigu jam nepasiseks finale, anglakalbių apibūdinimą „from zero to hero“ tikrai bus galima pritaikyti.