Susipažink su „Red Bull WakeDuel“ finalistais!

Matty Muncey įkvėpimo savo triukams ir pasirodymams ant vandens semiasi... kurdamas muziką! Tikrai netikėtas priėjimas, ar ne? Ir to įkvėpimo jam netrūksta – Matty mėgsta išeiti iš pažįstamos vandenlenčių parko aplinkos ir ieškoti nuotykių mažiau tradicinėse erdvėse, kaip kad per miestą tekančios upės ar nuošalūs kanalai.

Kalbą apie Liam Peakock reikėtų pradėti nuo fakto, kad jis net du kartus laimėjo „Red Bull WakeDuel“ čempionatą, o Lietuvoje lankysis jau šeštą kartą. Tačiau lankosi jis ne tik pas mus – Liam taip pat du kartus laimėjo „Valdosta YardSale“, o kišenėje turi ir kitų trofėjų. Pavyzdžiui apdovanojimą už 2019 metų „Trick of the Year“. Beje, pirmąjį savo triuką Liam sėkmingai užbaigė vos dešimties.

