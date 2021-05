Susipažink su „Red Bull WakeDuel“ finalistėmis!

Kai Lisa Baloo draugės kalbino lipti ant vandenlentės, ji bijojo, kad įkris į vandenį ir visi aplinkui juoksis. Tačiau visos baimės dingo per pirmąją čiuožimo sekundę – ir dabar Lisa tvirtai atstovauja moteris šio sporto pasaulyje. Ji keturis kartus buvo Rusijos „Rail raider of the year“, dukart – pasaulio vicečempione ir tapo pirmąja Rusijos vandenlenčių atstove, užlipusia ant „World class“ podiumo Amerikoje. Galiausiai, ji yra prestižinio prekės ženklo „Mystic“ komandos narė.