Susipažink su „Red Bull WakeDuel“ kviestinėmis žvaigždėmis“

Apie vienus dalyvius galima rašyti pastraipų pastraipas, tačiau apie Julia Rick užtektų pasakyti tik tiek, kad ji yra dešimt kartų pasaulio vandenlenčių sporto čempionė. Solidu? Pridėk prie to keturias laimėtas pasaulines taures bei pergalę „Munich Mach“... arba faktą, kad yra net keletas triukų, kuriuos ji atliko pirmoji tarp moterų pasaulyje. Tai tiek. Na, ir per karantiną ji atrado naują hobį – riedlentes.

Kas jau kas, bet Anna Nikstad 2020 metais nesiskundžia – pernai ji tapo „Wakeboarding Magazine‘s Female Rider of the Year“, o taip pat ir „WakeMag“ skaitytojų mėgstamiausia moterimi raidere. Viskas dėl jos kūrybingumo ir puoselėjamo unikalaus stiliaus, kuris jai padėjo triskart tapti nacionaline JAV čempione bei dukart laimėti pasaulio čempionės titulą.

