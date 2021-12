Svarbiausias Dakaras ever

Sninga. Kaimynas giriasi, kad vakar buvo eglės įžiebime. Vyresnio amžiaus vyras spaudoje skundžiasi, kad jam per mažai smėlio. JOP – trys dalykai primenantys, jog artėja nauji metai ir tuo pačiu Dakaro ralis. Tik šį kartą jis ne šiaip. Ne koks ten jubiliejinis ar dar pamandrintas – šiemet jis lemiamas. Lemiamas mums visiems benzingalviams, nes keletas bičų iš Vokietijos nusprendė išsiskalbti savo mundurą nuo dyzelio ir padaryti tai, ko Elonui nepavyko. Bet apie viską nuo pradžių.

