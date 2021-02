Kodėl verta dalyvauti „Wings for Life World Run“?

Priežasčių yra daug – kelias pabrėšime mes, o kelias jums įvardins mūsų draugai ir žmonės, susižavėję šiuo bėgimu. Taigi, pirmiausiai – visos per bėgimą surinktos lėšos keliaus stuburo traumų gydymo tyrimams.

Per paskutinius šešiolika metų „Wings for Life“ finansavo daugiau nei 200 tyrimų devyniolikoje šalių. O minėti tyrimai atnešė ir konkrečių rezultatų, pavyzdžiui STIMO (Stimulation Movement Overground) eksperimentas savo subjektams atnešė gerų naujienų. Į automobilio avariją papuolusiam Gert-Jan Oskam gydytojas pranešė, kad niekada nebegalės vaikščioti, tačiau šiandien jis gali nueiti šimtą metrų. Taip, mums tai nieko, tačiau žmogui, kuris turėjo gyventi prikaustytas prie vežimėlio – labai daug.

Panaši ir David Mzee istorija – jis tapo paralyžiuotu per nelaimingą atsitikimą sportuojant (gimnastika) ir vežimėlyje praleido septynetą metų. Jam padėjo tas pats STIMO tyrimas, kurio metu savanoriams į apatinę nugaros dalį būdavo implantuojami elektrodai, kurių elektriniai impulsai stimuliavo apatinės kūno dalies raumenis ir nervų sistemą. David Mzee praėjusiais metais dalyvavo „Wings for Life World Run“ ir įveikė 467 metrus.

