Kravčenoka no King of the Court turnīra Hamburgā pārved sesto vietu

sezonu turpināja King of the Court turnīrā Hamburgā, Vācijā.

Šoreiz startējot kopā ar Kiru Valkenhorstu no Vācijas, Anastasija sacentās ar duetiem no Kanādas, Ukrainas, Jaunzēlandes un Austrālijas, četru kārtu rezultātā D grupā finišējot otrajā vietā un iekļūstot turnīra 1/4 finālā.

Šoreiz startējot kopā ar Kiru Valkenhorstu no Vācijas, Anastasija sacentās ar duetiem no Kanādas, Ukrainas, Jaunzēlandes un Austrālijas, četru kārtu rezultātā D grupā finišējot otrajā vietā un iekļūstot turnīra 1/4 finālā.

Šoreiz startējot kopā ar Kiru Valkenhorstu no Vācijas, Anastasija sacentās ar duetiem no Kanādas, Ukrainas, Jaunzēlandes un Austrālijas, četru kārtu rezultātā D grupā finišējot otrajā vietā un iekļūstot turnīra 1/4 finālā.

Pusfinālā viņas neguva nepieciešamo punktu skaitu, lai uzreiz iekļūtu finālā, tādējādi turpinot par to cīnīties izslēgšanas spēlēs. Tur viņas guva piecus punktus, galu galā tomēr neiekļūstot finālā.

Pusfinālā viņas neguva nepieciešamo punktu skaitu, lai uzreiz iekļūtu finālā, tādējādi turpinot par to cīnīties izslēgšanas spēlēs. Tur viņas guva piecus punktus, galu galā tomēr neiekļūstot finālā.

Pusfinālā viņas neguva nepieciešamo punktu skaitu, lai uzreiz iekļūtu finālā, tādējādi turpinot par to cīnīties izslēgšanas spēlēs. Tur viņas guva piecus punktus, galu galā tomēr neiekļūstot finālā.