Anastasija Kravčenoka gadu sāk ar trešo vietu King of the Court finālā

Aizvadītajā nedēļas nogalē Anastasija Kravčenoka , startējot pārī ar austrālieti Fēbi Bellu, piedalījās King of the Court turnīrā. Dohā, Katarā aizvadīto sacensību formāts bija krasi atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros, tām sākoties ar kvalifikāciju, kam seko grupu turnīrs, pusfināli ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu fināls.