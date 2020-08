Limbažu lidlaukā notiks vērienīgs aviošovs

Pasākuma ievērojamākais aerobātikas pilots būs no Lietuvas – Jurģis Kairis, kurš ir arī aeronautikas inženieris. Viņš ir ieguvis daudzas balvas par savu lidotprasmi un ir izgudrojis vairākus manevrus - tostarp "Kairys Wheel". Viņš palīdzēja konstruēt aerobātikas lidmašīnas: Sukhoi Su-26, Sukhoi Su-29 un Sukhoi Su-31, kā arī ir izgatavojis savus lidaparātus, "Juka". 68 gadus vecā pilota spēcīgā puse vienmēr ir bijusi neierobežota freestyle aerobātika.

