Pirmā sacīkste, pirmais pjedestāls: Makss Verstapens otrais Bahreinā

Verstapens kvalifikācijā ieguva pole postion un bija vadībā 28 no 56 apļiem, tomēr galu galā no uzvaras viņu šķīra 0,7s. Nīderlandes braucējs apdzina Hamiltonu četrus apļus līdz biegām, tomēr bija spiests palaist garām britu, kad tika atzīts, ka viņa apdzīšana 4.līkumā notika ārpus trases robežām.

Verstapens kvalifikācijā ieguva pole postion un bija vadībā 28 no 56 apļiem, tomēr galu galā no uzvaras viņu šķīra 0,7s. Nīderlandes braucējs apdzina Hamiltonu četrus apļus līdz biegām, tomēr bija spiests palaist garām britu, kad tika atzīts, ka viņa apdzīšana 4.līkumā notika ārpus trases robežām.

Verstapens kvalifikācijā ieguva pole postion un bija vadībā 28 no 56 apļiem, tomēr galu galā no uzvaras viņu šķīra 0,7s. Nīderlandes braucējs apdzina Hamiltonu četrus apļus līdz biegām, tomēr bija spiests palaist garām britu, kad tika atzīts, ka viņa apdzīšana 4.līkumā notika ārpus trases robežām.

Makss Verstapens bija gatavs cīņai

"Viņi mūs apdzina un mēs pieturējāmies pie mūsu stratēģijas, ar ko viss ir kārtībā, tomēr problēma ir, ka šīs mašīnas ir tik grūti apdzīt. Man bija šī viena iespēja, tomēr es izbraucu ārpus trases. Es atguvu to pozīciju un centos vēlreiz, tomēr manas riepas nebija pietiekoši labā stāvokli, lai to realizētu."

"Viņi mūs apdzina un mēs pieturējāmies pie mūsu stratēģijas, ar ko viss ir kārtībā, tomēr problēma ir, ka šīs mašīnas ir tik grūti apdzīt. Man bija šī viena iespēja, tomēr es izbraucu ārpus trases. Es atguvu to pozīciju un centos vēlreiz, tomēr manas riepas nebija pietiekoši labā stāvokli, lai to realizētu."

"Viņi mūs apdzina un mēs pieturējāmies pie mūsu stratēģijas, ar ko viss ir kārtībā, tomēr problēma ir, ka šīs mašīnas ir tik grūti apdzīt. Man bija šī viena iespēja, tomēr es izbraucu ārpus trases. Es atguvu to pozīciju un centos vēlreiz, tomēr manas riepas nebija pietiekoši labā stāvokli, lai to realizētu."

Serhio Peress ir glābšanās misiju karalis