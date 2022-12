Denijs Makaskils sniedz mums ieskatu Postcard from San Francisco stāstā

Postcard from San Francisco bija patiess kaisles projekts.

Kopš viņa pirmās filmas ielās, Inspired Bicycles , 2009.gadā, viņš koncentrējies uz dažādiem konceptuāliem video. Šoreiz Denijs vēlējās atgriezties ielās.

Tas nebija viegli, jo krist uz asfalta nav patīkami. Daži no trikiem prasīja vairāk nekā 300 mēģinājumus, līdz izdevās, kā arī Makaskils filmēšanas laikā lauza ceļgalu. "Bet bija arī forši to pārvarēt un pabeigt šo projektu. Es esmu tiešām priecīgs ar iznākumu," saka Denijs.

Skaties Postcard from San Francisco augstāk un tad tin uz leju, lai lasītu, kā Denijs Makaskils realizēja video redzamos trikus.

Nav svarīgi uz kuras ielas atrodies, vai uz kuru pusi skaties, tu zini, ka esi Sanfrancisko Danny MacAskill

Danny unmittelbar vor dem Beach Drop in San Francisco © Dave Mackison Danny MacAskill landet den Beach Drop in San Francisco © Dave Mackison/Matt Ford

Tas bija otrais mēģinājums uzfilmēt šo filmu

Viņš par jaunu ielu triālu video sāka domāt jau 2017.gadā, jo nebija tādu filmējis kopš pirmās Inspired Bicycles filmas 2009.gadā. No visiem dažādajiem video projektiem - vai tie būtu BMX, skeitbords, MTB vai triāli - braukšana ielās tikusi izmantota visvairāk. Ar desmitgadēm ilgušu izaugsmi, tas ir grūts žanrs, kuram pievērsties. Makaskils bija sapratis, ka nosacīti vieglākais ceļš ir labāk mēģināt koncentrēties uz aspektiem un lietām, kuras vēl nav tikušas tik ļoti apgūtas. Bet 2017.gadā viņš nodomājis, ‘Man ir 32 gadi, mans ķermenis jūtas labi, darām to un uzfilmējam progresīvu ielu filmu’.

Makaskils nolēma, ka ASV līdzjutēji redzējuši gana daudz skeitborda un BMX pateicoties pasākumiem kā X Games, tomēr ielu triāli joprojām nav tik liela scēna. Braucēji kā Hanss Rejs to virza uz priekšu, tomēr Denija prāt bija laba doma veikt kaut ko, ko cilvēki tur nav tik daudz redzējuši.

Danny MacAskill wählte San Francisco wegen der atemberaubenden Kulisse © Dave Mackison/Red Bull Content Pool

Mana komanda un es apmeklējām Sanfrancisko tā itkā tas būtu Grand Theft Auto līmenis - man liekas, ka tur esmu bijis katrā ielā un apskatījis katru ēku Danny MacAskill

Sanfrancisko tika izvēlēta tās ikoniskā fona filma dēļ. Lai kurā ielā viņš neatrastos, vai uz kuru pusi skatītos, nav šaubu, ka atrodies Sanfrancisko.

Blick auf die weltberühmte Gefängnisinsel von Alcatraz © Dave Mackison Danny mit ein paar Locals am Pier 39 © Dave Mackison

Denijs ar komandu apmeklēja Sanfrancisko tā itkā tas būtu Grand Theft Auto līmenis: ''Man liekas, ka tur esmu bijis katrā ielā un apskatījis katru ēku. Ir svarīgi veltīt daudz laiku projekta skautingam pirms uzsākt filmēšanu. Tu atrodi labākās lokācijas, uztaisi sarakstu un centies to izpildīt, jo no pilsētas jāsaņem atļaujas. Tas ir sarežģīts uzdevums, pārliecināt cilvēkus, ka tu gribi nolēkt no viņu ēkas."

Tas ir sarežģīts uzdevums, pārliecināt cilvēkus, ka tu gribi nolēkt no viņu ēkas Danny MacAskill

"Mums bija ieplānots satriecošs filmu plāns ar vairumu manu sapņu lokāciju, bet tad otrās dienas filmēšanas laikā, 2017.gada septembrī, bijām leģendārajā skeitspotā Third and Army. Es kļuvu nedaudz pārāk ambiciozs, cenšoties veikt tyre tap 180 uz reiliem un diemžēl piedzīvoju kritienu. Es salauzu ceļgalu, bet biju vairāk satraukts, ka traumēju arī dažus no saviem priekšzobiem. Tas projektam pielika punktu un vēl šodien neesmu pilnībā pāri tam."

Sanfrancisko tika atlikta, un Makaskilam bija citi plāni, kā Danny’s Gymnasium , bet tad pagāja pandēmija un viņš nolēma projektu mēģināt vēlreiz. Visi plāni bija palikuši spēkā, bet bija atkal jāsaņem atļaujas dažām no vietām.

Danny auf den Straßen von San Francisco © Dave Mackison

"Video sākas ar to, ko es sauktu par back wheel bump front flip. Es vienmēr esmu visnotaļ apskaudis sporta veidus kā parkūrs, kur viņi var flipot un griezties bez rampas vai paaugstinājumiem. Es centos tikt skaidrībā, kas varētu būt mazākā distance vai augstums, no kura es varu veikt flipu. Es biju sapņojis par kāda flipa veikšanu stāvajās Sanfrancisko ielās, bet, lai arī tās ir stāvas, viņas nav pietiekoši stāvas lai es to varētu dabiskā veidā. Es ļoti meklējām pietiekoši augstu ietvi, tomēr beigās izmantojām pašu izveidotu paaugstinājumu.

Tas bija baiss mēģinājums, jo netrāpot pa paaugstinājumu, būtībā tu flipo ar galvu pa priekšu. Un ja izdari to pārāk spēcīgi, kājas atlaižas no pedāļiem un nokritīsi uz muguras."

Für den Bonk-Frontflip musste das Team ein kleines Blumenbeet anlegen © Dave Mackison/Red Bull Content Pool Kaum Spielraum für Fehler © Dave Mackison

"Es trikus veicu pēc grāmatas..."

"Man patīk izmantot planšeti, lai vizualizētu un izplānotu trikus. Man ir triku saraksts, kuru pierakstu un izlustrēju ar līniju vīriņiem, kuri veic flipus un pagriezienus. Tas palīdz izvēlēties lokācijas, kuras vislabāk atbildīs triku izveidei."

"Viens no tiem bija ar velosipēdu balansēt uz tenisa tīkla. Tam bija specefiska gatavošanās. Mums bija nedaudz jāmaina tīkls, paplašinot vadu no standarta 5mm uz 8mm, lai tas spētu noturēt manu svaru. Arī stabiem bija nepieciešama konfigurācija, lai es to nesabojātu."

Das Tennisnetz stand schon länger auf der Wunschliste © Dave Mackison/Red Bull Content Pool MacAskill hat den Trick im Training nur ein Mal gestanden © Dave Mackison

"Man bija uzstādīts šāds pats tīkls Aivernesā un es ziemu pavadīju tur trenējoties. Man bija viss nepieciešamais laiks mēģinājumiem, bez jebkāda spiediena, un vairāku dienu laikā es tiku pāri tikai vienu reizi, tādēļ es nejutos pārlieku pārliecināts, ka man tas sanāks Sanfrancisko."

Kopumā tas man aizņēma apmēram divas dienas un 400 no mēģinājumiem pagāja tikai lai tiktu pāri tīklam Danny MacAskill

"Kopumā tas man aizņēma apmēram divas dienas un 400 no mēģinājumiem pagāja tikai lai tiktu pāri tīklam. Grutākā daļa nav braukt pa plāno tīklu, bet tas, ka vadam pa virsu ir materiāls, kurš griežas braucot pa to, stumjot nost riteņus. Tas ir kā spekulēt, vai riteņi noturēsies virsū, vai tomēr nē."

"Man tas bija grūtākais triks filmā un biju apmierināts, ka viss izdevās. Tā bija viena no tām nereālajām idejām, par kuru nebija ne jausmas, vai tā izdosies."

"Double drop down uz China Beach bija vēl viens, kas tika pamatīgi izpētīts un no tā pavērās tiešām lielisks skats uz Golden Gate Bridge. 2017.gadā es plānoju piezemēties uz akmeņa, tomēr tagad atgriežoties koka struktūra bija salūzusi un palikusi tikai šī šaubīgā nogāze. Vecs, nedaudz drūpošs asfalts ir viena no manām mīļākajām braukšanas vietām, tādēļ to vajadzēja iekļaut. Sākotnēji es plānoju veikt front flip otrajā lēcienā uz pludmales, tomēr ziemā gatavojoties nolēmu braukt pa to taisni, kas izrādījās visai baisi."

Pirmā nogāze atradās 10 pēdas gaisā un tikai sešas collas plata Danny MacAskill

"Lai veiksmīgi veiktu Beach Drop, man bija jāsāk balansējot, jāuzlec uz aizmugurējā riteņa, tad lēkt lejā apmēram 2,1m uz sienas, kura bija tikai 15cm plata. Ja es kristu uz priekšu, lēciens uz pludmali būtu ap 4,9m un es to darītu ar galvu pa priekšu."

Die Landung war eine Rampe aus Treibholz © Dave Mackison

"Parasti es vispirms visu daru ar kājām. Tas nav parkūrs, tomēr man jājūtas komfortabli uz kājām, lai to paveiktu arī uz velosipēda. Es to nolēcu uz kājām, bet tas atradās uz robežas tam, ko es jūtos komfortabli veikt."

"Mentāli bija grūti tam apņemties. Es pavadīju laiku pie šīs struktūras, cenšoties atrast drosmi to paveikt, tad doties uz augšu un mēģināt. Nebija grūti iedomāties pārkrišanu pāri, jo es nebiju 100% drošs, ka es nepiezemēšos uz priekšējā riteņa."

Pirmais lēciens bija pretīgs Danny MacAskill

"Galu galā, es ķēros tam klāt, un pirmajā mēģinājumā manas bremzes paslīdēja, bet par laimi es nokritu uz aizmuguri. Otrajā mēģinājumā es piezemējos uz aizmugurējā riteņa, tomēr nācās kājas pielikt pie sienas. Trešajā mēģinājumā, man tas izdevās. Otrais lēciens bija nedaudz antiklimatisks man personiski, tomēr pirmais bija pavisam noteikti pretīgs."

Danny MacAskill vor dem spektakulären Frontflip auf Alcatraz © Dave Mackison/Matt Ford Danny MacAskill landet den massiven Frontflip auf Alcatraz © Dave Mackison/Matt Ford

Cīņa pret laiku uz Klints

"Foršākā vieta, kur filmējām noteikti bija Alkatraza. Bija jāsaņem ļoti īpašu atļauju filmēt kā braucu pa vietām, kā slavenie pakāpieni uz kuriem mēdza sēdēt ieslodzītie."

"Tā ir tik ikoniska vieta, bet tā arī izraisa dažādas emocijas. Savā ziņā tur sajūta ir kā Holivudas filmu setā, bet kad aizdomājies par to, ka tur bija cietums, tam arī ir tumšākas izjūtas. Es sevi iztēlojos ieslodzīto lomā, kuri šeit bija. Bet tad cita manis daļa nedaudz jutās kā Klints Īstuvds filmā Escape from Alcatraz vai Šons Konerijs un Nikolass Keidžs filmā The Rock."

Pēdējais front flip no pakāpieniem Alkatrazā ir filmas galvenais triks, kurā ietvaros noteikti bija visas grūtības un izaicinājumi cenšoties ko tādu paveikt Danny MacAskill

"Kopumā šis projekts bija izaicinošs, jo mums vajadzēja saņemt atļaujas, kuras tipiski bija uz ne ilgāk kā četrām stundām - lai arī tas var likties kā ilgs laiks vienam trikam, man tas bija visai īss periods. Uz Alkatrazu mums vajadzēja celties 4:30 no rīta, lai pēc stundas dotos uz laivu, kas mūs veda uz salu un paspētu tur uzfilmēt trikus pirms 9:00 ierodas pirmā tūristu laiva. Tik agri nebija viegli sevi motivēt aktīvi braukt, tomēr iespēja nonākt šajā lokācijā bija pietiekošs dzinulis."

"Pēdējais front flip no pakāpieniem Alkatrazā ir filmas galvenais triks, kurā ietvaros noteikti bija visas grūtības un izaicinājumi cenšoties ko tādu paveikt. Sākotnēji es plānoju veikt 360 no konkrēta pakāpiena, bet todien bija pārāk vējains un es nespēju saņemties tam - man likās, ka es nolidošu no tā un savainošu sevi."

Blessuren sind bei solchen Projekten unvermeidbar © Dave Mackison MacAskill und sein Team beim Vermessen des massiven Stairsets © Dave Mackison

"Mēs spējām iegūt vēl vienu atļauju tur atgriezties un es mainīju triku uz front flip, jo jutos nedaudz vairāk prasmīgs tajos. Diemžēl, manu mēģinājumu laikā, piezemējoties pārsprāga aizmugurējā riepa; tas mani pārsteidza, bet tam bija lielas sekas. Es piecēlos, nomainīju riepu, mēģināju vēlreiz, nenorotēju pietiekoši un nokritu uz muguras."

"Tas nebija pārlieku sāpīgi, bet bija nedaudz kaitinoši. Es ievēroju, ka atkal salauzu rāmi, jo nerotēju pietiekoši - visa piezemēšanās jauda gāja uz šo aizmugurējo riteni un manas darbības bija primārā problēma. Mums vairs nebija rezerves riepu, tāpēc nācās padoties."

"Es domāju, ka varbūt šīs arī ir beigas, jo bijām izlietojuši jau divas atļaujas. Tomēr bijām izlēmuši, ka tas būs filmas pēdējais triks, tāpēc es vasarā devos uz Sanfrancisko vēl vienu pēdējo reizi."

Man bija palicis pēdējais ritenis, bija tieši deviņi no rīta un tūristu laiva bija ieradusies. Mums bija jādodas prom un uzraugi jau gaidīja. Es jau biju salauzis trīs riteņus, tomēr nolēmu mēģināt vēl vienu reizi, neko daudz vairs nesagaidot Danny MacAskill

"Pirmajā reizē, kad mēģināju vēlreiz, es atkal salauzu riteni. Pakāpiens bija nedaudz par zemu, lai uz tā kārtīgi rotētu, bet vēl augstāk un es nevarētu noturēties uz velosipēda piezemējoties. Es turpināju nepietiekoši rotēt, aizturot spieķus un stūre neizturēja."

Die Frontflip-Odyssee auf Alcatraz © Dave Mackison

"Man bija palicis pēdējais ritenis, bija tieši deviņi no rīta un tūristu laiva bija ieradusies. Mums bija jādodas prom un uzraugi jau gaidīja. Es jau biju salauzis trīs riteņus, tomēr nolēmu mēģināt vēl vienu reizi, neko daudz vairs nesagaidot. Bet kaut kā es tomēr norotēju nedaudz papildus, veiksmīgi piezemējos un noturējos. Es aizbraucu un tā bija tik lieliska sajūta, ka tas beidzot paveikts, un tās bija atbilstošas beigas manam Sanfrancisko video."

Dodies ar Deniju aizkulisēs Sanfrancisko un redzi, kā tapa viņa sapņu video.

