Freerunning pārņem soctīklus un te ir viss, ko tev par to jāzina

Vai tu zināji tā nosaukumu vai nē, tu noteikti kaut kur jau redzēji freerunning. Tu varbūt to redzēji kādas filmas vai seriāla elpu aizraujošu scēnu laikā. Tu gandrīz droši to redzēji neticamos sociālo tīklu klipos no

Iedvesmoti no sava dibinātāja Davida Bella tēva militārajiem treniņiem, kā arī cīņu sporta veidu disciplīnas un filosofijas, viņi izveidoja veidu, kā izlauzties brīviem no urbānās vides un kustēties tā, kā pašiem gribas, ar satriecošiem un elegantiem rezultātiem.

Kā uzzināsi Origins, bijušais Yamakasi dalībnieks Sebastjēns Fokāns radīja terminu freerunning un virzīja radošās izpausmes savā parkour interpretācijā. Līdz ar to, kamēr parkour vairāk balstās uz ātrumu un efektivitāti, freerunning der visa veida kustības. Tie var būt flipi vai kūleņi, vai kustības, kuras redzēji Čārlija Čaplina mēmajā filmā, videospēlē, vai breika dejās - ja tu vari to izpildīt, tu vari to izpildīt.

Kā izceļ Origins, freerunning ir visticamāk pirmais sporta veids, kura izaugsme notikusi tandēmā ar internetu, un tas ir lielisks paraugs digitālai eksplozijai, kura ne tikai to aizvirzījusi uz visiem pasaules nostūriem, bet arī galvu reibinošo ātrumu, kurā tas attīstījies izpildījuma tehnikā. “Tas ir tik sasaistīts ar interneta kultūru. Kopiena vienmēr eksistējusi vienlaikus ar internetu, pat pašos tā pirmsākumos,” saka Lielbritānijas scēnas eksperts un parkūra vēsturnieks Jimmy the Giant.

