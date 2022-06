Gatavojies SUP piedzīvojumam kāda no labākajām lokācijām Latvijā

laipu taka, Mārupes novadā, ir iecienīts brīvdabas pastaigu maršruts, tomēr it sevišķi unikāla lokācija tā ir stāvot uz SUP dēļa. No tuvākās autostāvvietas līdz purva ezeram ar aprīkojumu jāmēro 2km, tomēr pretī saņemsi cauri miglai mirdzošu sauli un purva iemītnieku dziesmas.