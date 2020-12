Šīs ir 10 labākās video spēles, kuras uzspēlēt svinībās (vai attālināti)

Video spēles ir viens no vislabākajiem veidiem, kā varam pavadīt laiku ar saviem tuvajiem. Lai tas būtu uz dīvāna, vai onlainā, gandrīz uz jebkuras ierīces ir kas labs, ko uzspēlēt. Labākās ballīšu spēles neprasa, lai spēlētājam ir laba pieredze, tādēļ ikviens, pat tavi vecvecāki, var iesaistīties, ja vēlas.

Tiem, kuri nevar atrasties kopā, lai uzspēlētu šīs spēles, netrūkst bezmaksas aplikāciju kā Discord vai Parsec, kuras varēs virtuāli spēlēt kopā, izmantojot balss čatu, video čatu vai dalītu ekrānu. Tik ilgi kamēr mēs pacenšamies radīt kopābūšanas sajūtu, mēs varēsim jautri pavadīt laiku kopā, neatkarīgi no esošās situācijas. Zemāk būs dažas no šobrīd labākajām spēlēm šādām reizēm!

1. Castle Crashers (Steam, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch)

Laiks doties uz viduslaikiem, glābt princeses un aizstāvēt karaļvalsti šajā piedzīvojumu spēlē. Castle Crashers ir online un local co-op 2-4 spēlētājiem.

Ja taviem draugiem ir gana daudz laiks, varat iziet visu Castle Crashers stāstu. Būs jāsadarbojas kopā, lai pieveiktu ienaidniekus un bosus, jāvāc ieroči un īpašie uzbrukumi, jātklāj mājdzīvnieki un jāpaceļ statistiku, lai kļūtu par labāko spēlētāju. Tas būs nepieciešams, jo kad princese izglābta, būs jācīnās par pirmo vietu un jānogalina savi spēles biedri.

Ir arī divi īsāki spēles veidi, ja gribas ātru spēli. Arena ļauj cīnīties slēgtā telpā komandās, vai visiem pret visiem. Jaunākais veids, Back Off Barbarian, ir mini-spēlē, kur jāizvairās no pretiniekiem, tomēr lai to izdarītu ir meistarīgi jāspiež pogas.

2. Lovers in a Dangerous Spacetime (Steam, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch)

Lovers in a Dangerous Spacetime ir kā radīta spēlēšanai uz dīvāna 2 līdz 4 spēlētājiem. Visiem būs jāstrādā kopā, lai uzturētu dažādas kaujas stacijas jūsu apburošajā neona kosmosa kuģī, ceļojot cauri galaktikai, lai pieveiktu Anti-Love spēkus un atbrīvotu bezpalīdzīgos kosmosa trusīšus, kurus viņi tur par ķīlniekiem.

Netrūks dažādu ieroču, aizsardzības vairogu un dzinēju, lai kuģis darbotos gludi, tomēr ar laiku visi atradīs spēles ritmu, kas jums der vislabāk. Laba pieeja ir izvēlēties kapteini, kurš piešķirs uzdevumus, lai nevajag vienam otru pārkliegt un mēģināt visiem vienlaikus darīt vienu un to pašu. Līmeņu izkārtojumi ir dažādi un kuģu uzlabojumi atšķiras, tādēļ katrai spēlētāju komandai pieredze būs dažāda.

3. Fall Guys: Ultimate Knockout (Steam, PlayStation 4)

Ikvienam, kurš vēlējies piedalīties Wipeout Canada, bet nevēlējās nacionālajā televīzijā izskatīties muļķīgi, šī spēle būs kā radīta. Fall Guys: Ultimate Knockout ir online ballīšu spēle, kurā var piedalīties līdz pat 60 spēlētājiem, lai sacenstos jautros un jocīgos izaicinājumos, līdz pēdējais spēlētājs kļūst par uzvarētāju.

Tā ir koša un jokaina spēle, kurā ir ir gan sacenšanās un izdzīvošanas izaicinājumi, gan komandu uzdevumi, kur visi uzvar vai zaudē kopā, katrā kārtā atsijājot vājākos spēlētājus. Spēlē jāuzņemas loma kā Fall Guy, kuru var raksturot kā 2 metrus garu želejas konfekti ar rokām un kājām, kuru var ietērpt dažādos kostīmos, lai uzsvērtu savu individuālismu. Skrien, lec, ķer un nirsti, līdz pēdējā kārtā kļūsi par uzvarētāju.

4. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)

Nevar aizmirst arī klasiku. Can't forget the classics. Mario Kart 8 uz Nintendo Switch ir 48 trases, 42 varoņi, 23 uzlabojumi un skaista 1080p grafika, padarot to par lielāko un labāko Mario Kart spēli līdz šim. Sacenties ar līdz 4 spēlētājiem uz viena TV, līdz 8 spēlētājiem bezvadu multiplayer uz dažādām pultīm, un līdz 12 spēlētājiem online multiplayer.

Šajā spēlē ir daudz dažādi veidi, kā var sacenties ar ģimeni un draugiem, neatkarīgi no atrašanās vietas.

5. Among Us (Steam, Mobile)

Parazītiski formas-mainītāji iefiltrējušies tavā kosmosa kuģī, izliekoties par komandas locekļiem Crewmates, ar mērķi jūs visus novākt pirms sasniegsiet galamērķi. Crewmates būs jāstrādā kopā, lai uzvarētu, salabojot kuģi un tiekot vaļā no Impostors. Tikmēr pašiem Imposters, kurus katrā kārtā izvēlās pēc nejaušības principa, ceļā uz uzvaru būs jācenšas savu identitāti noslēpt, līdz viņi būs nogalinājuši visu komandu.

Šo spēli var spēlēt online ar svešiniekiem, kur tas, kuru pirmo apsūdz, parasti uzreiz tiek izsviests ārā no kuģa, vai privāti spēlēt ar draugiem un noskaidrot, kurš no jums ir labākais melis. Spēlēt iespējams ar 4 līdz 10 spēlētājiem. Among Us autori ir InnerSloth un tā 2020.gadā guvusi milzīgu popularitāti, par spīti tam, ka iznāca jau 2018.gadā.

6. Stikbold! A Dodgeball Adventure (Steam, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch)

70.-to gadu iedvesmotā, straujā "tautas bumbas" spēle liks tev mest pa draugiem, līdz tikai viens no jums būs palicis. Šajā vienkāršajā, multispēlētāju spēlē ir dažādas norises vietas, mini spēles un unikāli varoņi, starp kuriem izvēlēties sev tīkamāko.

Ja tev ir Deluxe versija, tad varēsi spēlēt līdz 6 spēlētājiem, nevis tikai 4 kā parastajā versijā. Kad esi spiests izstāties, tu vari mainīt apstākļus atlikušajiem, tādēļ atriebības brīdi ilgi nav jāgaida.

7. The Jackbox Party Pack 7 (Steam, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Mobile)

The Jackbox Party Pack 7 ir jautra ballīšu spēle, kur var piedalīties līdz 8 spēlētājiem un kuru var vērot pat 10 000 skatītāji, kuru spēlētājs var spēlēt ar savu telefonu, tādēl tā ir parocīga gandrīz ikvienam. Jackbox 7 iznāca 2020.gada 15.oktobrī un ir labākā sērijās, jo īpaši pateicoties Champ’d Up. Šī zīmēšanas spēle ir jautra, jo tu pats nosauc un izveido cīnītājus, kurus izmantosi arēnā pret draugiem. Tad visi balso, kuram tas izdevies vislabāk un uzvarētājs sakauj otru.

Jackbox 7 ir arī uzlabojuši Quiplash 3, kas jau ļauj izvēlēties savu varoni. Ir pat jauna noslēdzošā kārta, kurā jāsacenšas, nevis tikai jāatbild uz to pašu jautājumu. Starp šīm izmaiņām ir arī trīs jaunas spēles: Talking Points, Blather Round un The Devils And The Details. Šīs spēles sākotnēji var būt grūti apgūt, tomēr noteikti vērts pamēģināt vismaz reizi.

8. Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo Switch)

Šī jautrā un pārsteidzoši tehniskā cīņu spēle ir ar sastāvu, kuru veido visi leģendārākie Nintendo spēļu varoņi. Lai arī savās spēlēs viņiem katram savas pieredzes, Smash viņu visu mērķis ir viens: pieveikt visus pārējos ikoniskos varoņus.

Smash Ultimate var spēlēt līdz pat astoņiem spēlētājiem multiplayer un četriem online multiplayer. Spēlējot online ar svešiniekiem, mačs jūs savedīs saskaņā ar tavu kopējo Global Smash Power reitingu, tādēl tev visticamāk nenāksies spēlēt pret galvastiesu pārāku pretinieku. Drīzāk jāuztraucas tad, kad spēlē pret saviem draugiem.

Spēlētājiem, kuri nav ieguvuši iemaņas šajā spēlē, bet tāpat vēlas pacīnīties par uzvaru, ieteicams izvēlēties vieglāku varoni, kā Kirby vai Jigglypuff, kuri spēj lidot kad ir tuvu nokrišanai bezdibenī. Spēku samēru izlīdzināt palīdzēs arī dažādu priekšmetu uzbrukumiem izvietošana spēlē.

9. TowerFall (Steam, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch)

Šī spēle ir ikvienam, kurš apsvēris iespēju apgūt loka šaušanu vai doties uz šautuvi, bet nekad to neizdarīja. TowerFall ir loka šaušanas spēle, kur katrs spēlētājs ir par sevi. Celeste autoru radīto spēli var spēlēt 4-6 spēlētāji, atkarībā no izvēlētās platformas.

Katram spēlētājam ir tikai viena dzīvība un ierobežots bultu skaits. Šauj pa pretiniekiem vai uzlēc uz viņu galvām, lai izslēgtu viņus no spēles. Ja bultas izbeidzas, tu tās vari savākt, kur nu tās piezemējušās. Palīdzēs arī spēlē paslēptās dārgumu lādes, kur ir vairogi, spārni, labākas bultas un citi labumi. Tomēr ņem vērā, ka alkatīga dārgumu meklēšana tevi arī pavērs brīviem pretinieku uzbrukumiem.

10. Bloons TD 6 (Steam, Mobile)

Vecā, labā cīņa starp Monkeys un Bloons ir labāka nekā jebkad Bloons TD 6. Šī torņa aizsardzības spēle tavā virzienā raida simtiem Bloons un tev ir nevainojami viņu ceļā jānovieto Monkeys, izmantojot resursus, lai uzlabotu viņu iemaņas, lai tiktu galā ar visiem pretiniekiem.