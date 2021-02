Wings for Life World Run App varētu būt tieši tas laifhaks, kuru meklēji

1. Tā mudina tevi kustēties

© Christian Pondella for Wings for Life World Run

2. Ikviens var pievienoties (un ikviens sasniegs finišu)!

Kā Wings for Life World Run pats, tā arī App ir ideāla visa līmeņa skrējējiem, jo nav jāveic fiksēta distance. Tā vietā finiša līnija seko skrējējam virtuālas Catcher Car formā. Sajūta cenšoties atrauties ir neaprakstāma, tāpat kā sasnieguma gandarījums, kad tā tevi panāk un skrējiens ir galā.

3. Mērķus sev uzstādi tu

Vai tu esi iesācējs, vai arī jau ar pieredzi skriešanā, tu mērķus sevi uzstādīsi pašrocīgi. App sniedz opcijas kā Goal Calculator, kurš pateiks nepieciešamo ritmu, lai sasniegtu savu mērķi. Kad to sasniegsi, tu varbūt vēlēsies uzreiz uzstādīt jaunu!

© Romina Amato for Wings for Life World Run

4. Tu vari skriet jebkur, ar ikvienu

Kolins Džeksons, Wings for Life World Run sporta direktors

Vairumam cilvēku nepieciešamas vairākas dienas, lai veiktu divus kalnu izaicinājumus. Vai ultraskrējēja Fernanda Macjēla to spēs vienā?

5. App ir tavs personiskais treniņu biedrs

Ja tu skrien vienatnē, būs forši skrējiena dienā saņemt paziņojumus (apsveikumus kad veic noteiktas distances, mudinājumus nepadoties, jaunumus par Catcher Car, pat pūļa gaviles), kuri arī iekļauti App treniņprogrammas funkcijās. Wings for Life World Run sporta direktors Kolins Džeksons, trīskārtējs pasaules čempions barjerskrējienā, saka, “Ir motivējoši skriet grupā vai ar treniņu partneri, un tieši tādas izjūtas sniedz App - tā ir kā iedrošinošana palīdzība.”

© Romina Amato for Wings for Life World Run

6. Tu skrien pretī sacīkstes dienai