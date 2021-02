Digitālās skeitborda sacensības Red Bull MAD[AR]CADE

Red Bull MAD[AR]CADE sacensību formāts ir aizgūts no globālā skeitborda koncepta Red Bull Skate Arcade, kas pēdējo reizi Latvijā norisinājās 2013. gadā. No 833 skeiteriem, kas reģistrējās daībai sacensībās pirms astoņiem, pa spēkam izturēt pilnīgi visas atlases kārtas bija tikai 16 sportistiem.

