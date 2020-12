Brīdinām: šis lidojums var radīt ārpasaules prieka sajūtu

Kas tas īsti ir? Droši, ka tas bija jautājumus, kuru uzdeva pirmie cilvēki, kuri redzēja spocīgo, neizskaidrojamo vizuālo fenomenu, zināmu kā Marfas gaismas – gaismas lodes, kuras šķietami plūst virs horizonta. Un atbilde uz to izraisa diskusijas vēl šobaltdien.

Vai tās būtu dabas gāzes, kuras izdalās no zemes kodola, vai arī kritušu kareivju gari, vai NLO, vai tikai tālumā esoši lukturi, liels iemels, kura dēļ šo mīklaino parādību vispār var redzēt ASV nomaļajā pilsētiņā Marfā, Teksasā, ir gaismas piesārņojuma trūkums. Teksasas rietumos nakts debesis, gluži kā tās neapdzīvotā vidiene, ir plašas un atklātas.

Izmantojot jauna mēness (bez mēness) nakts tumsu, kuru izgaismo tikai mirdzošā Piena Ceļa galaktika, Red Bull Air Force un fotogrāfs, Dastins Snaips pārinterpretēja to ar paši savu Marfas mistisko gaismu versiju, augstu gaisā virs Marfas, Teksasā.

Saskaņoti izlēkt vienlaikus, kā naktī krītošām komētām, ir skats, kurš izskatās paranormāls - un pavisam noteikti notika pirmo reizi, pat priekš Red Bull Air Force.

Noskaties to visu augstāk esošajā video un ieskaties dziļāk notikušās misijas aizkulisēs, izlasot interviju ar Red Bull Air Force kapteini Džonu Devoru .

Marfa Lights © Dustin Snipes/Red Bull Content Pool

Projekts izskatās traks un izdevies skaisti. Kas bija lielākie izaicinājumi šādas misijas īstenošanā?

Dastins Snaips : Bija daudz iespējas. Mēs varējām šos gaismu apstākļus radīt visādos veidos. Beigu beigās, mums bija jānolemj, kurš mums šķiet svarīgākais brīdis iemūžināšanai. Domāju, ka starp galvenajiem punktiem sarakstā bija ļoti skaidras, naksnīgas debesis. Skatoties uz to no perspektīvas, ka ‘vai mēs vēlamies, lai tas izskatās pēc cilvēkiem, vai lai izskatās pēc kā cita’ – tie bija īstie jautājumi. Inženierija kā mēs to izdarīsim bija noteikti pats grūtākais, jo tas bija kaut kas, ko nekad neesmu iemūžinājis. Zinot, kas ir Red Bull Air Force un ko viņi spēj šādos apstākļos, arī spēlēja savu lomu. Bija daudz nezināmā, tomēr katru reizi kad Red Bull Air Force, Džons un es sarunājāmies, es jutos aizvien vairāk un vairāk komfortabli.

Džons Devors : Parasti, kad lecam naktī, mēs zemi redzam visai labi, jo visbiežāk tas ir šovs virs pilsētas, vai vismaz citas labi saskatāmas virsmas. Šajā vietā zeme bija pilnīgā tumsā. Mēs novietojām divus pikapus nolaišanās zonā un ieslēdzām to gaismas, kas, jā, stāvot uz zemes šķiet pietiekoši. Bet 3,05km augstumā, skatoties uz leju, tie ir niecīgi gaismas punktiņi. Pirmajā lēcienā bija grūti tos saskatīt. Tas bija pirmais izaicinājums.

Otrkārt, ir tiešām grūti komunicēt ar kādu, kad esat izlēkuši no lidaparāta. Jā, mums bija neliels apgaismojums un gadu gaitā esam iemācījušies viens otru pamanīt itin veiksmīgi, tomēr atrodoties brīvajā kritienā nepieciešama daudz lielāka koordinācija, lai sanāktu kopā, jo ir maza redzamība. Trešais būtu censties saprast Dastina redzējumu no mākslinieciskā skatījuma, un kā mēs spētu horeogrāfiski izpildīt lēcienus, lai tie labāk atbilstu tam, ko viņš sapņoja iemūžināt, savienojumā ar to, ko mēs vēlējāmies parādīt snieguma ziņā. Līdz ar to, tas noteikti nebija viegli, bet viss izdevās.

Marfa Lights in Texas © Dustin Snipes/Red Bull Content Pool

Tu karjeras laikā esi veicis simtiem lēcienus - vai tagad viss ir vienkārši muskuļu atmiņas rokās? Kas notiek lēciena laikā, vai arī ko tu jūti, kad veic šāda veida manervus?

JDV : Šāda tipa projektā tu skaties ārā, ir skaļi, ir trokšņaini, ir vējaini un, šajā gadījumā, ir auksti. Tu skaties ārā un adrenalīns sāk kāpt, jo skaties lejā un redzi divus, mazus punktus, kuri, tu ceri, ir tavas mašīnas. Tu nedrīksti to salaist grīstē. Pirms izlēkšanas lejā vairs nav cita vizualizācija, nekas cits izņemot tos divus punktiņus nav redzams. Šis sākms ir pati svarīgāka daļa. Kad izlec, daudz kas notiek caur muskuļu atmiņu, jo mūsu komanda kopā veikusi ap 21 000 lēcieniem. Mēs to esam darījuši ilgu laiku un gaisā pavadījuši daudz laiku. Tad mēs izlēcām no lidmašīnas. Es skatījos apkārt, kā to izdarījuši visi pārējie, pirotehnika deg. No mana skatupunkta izskatījās, ka visi tobrīdi ir priecīgi. Es apjautu, ka viss darbojas, pirotehnika aizdegta, nav nebūšanu.

Visi rīkojāmies tā, kā pirms tam plānots. Tomēr sākotnējais brīvais kritiens un horeogrāfija bez šaubām bija muskuļu atmiņa. Tomēr kad sāc attālināties no visiem pārējiem un uz brīdi esi viens, līdz atver izplētni, tad ir sirreāla sajūta. Tu atver izplētni, viss palēlinās, tas teju aptur tevi. Tad ir pilnīgs klusums. Var sākt tiešām nomierināties, apskatīties apkārt un saprast, kāda varētu būt sajūta atrodoties kosmosā. Tad jāskatās apkārt, meklējot komandas biedrus.

Tas ir intensīvs brīdis, jo var viens ar otru saskrieties, un tas būtu briesmīgi. Tad, protams, viss izdodas veiksmīgi, visi ir kopā un tad atkal pieslēdzas muskuļu atmiņa, kur mēs visi esam piloti, vadot savus izpletņus - mūsu ķermeņus - un sagājām kopā. Kad viss notiek nevainojami, nervi nomierinās un prieks pieaug, un ir aizraujoši, ka tas izdodas. Un tad nāk nopietnākā daļa - ir jāpiezemējas. Jo īpaši šajā vidē, kur faktiski nebija apgaismojuma. Tas ir morāls pārdzīvojums, jo zeme tuvojas tiešām strauji. Protams, mums izpletņiem nav motoru, tādēļ mēs nolaižamies ar faktiski izslēgtiem dzinējiem. Ļoti būtiski ir piezemējoties neaizmirst, ka tev sekos arī komandas biedri. Tas ir intensīvi no sākuma līdz beigām.

Marfa Lights © Dustin Snipes/Red Bull Content Pool

Tas ir intensīvi! Un, Dastin, esot uz zemes tev droši vien arī rūpju netrūka. Kā tas izskatījās?

DS : Jā, es pārbaudīju visas savas kameras, pārliecinājos, ka viss atrodas fokusā, ka nekas nav pārvietots. Divas kameras bija pieslēgtas pie datora, kurš visu rādīja tiešsaistē, lai mēs uzreiz varētu gūt labāku ieskatu kā izskatīsies galarezultāts. Tad vēl bija sešas kameras, kuras no apakšas filmēja tiešām platā leņķī, lai mēs varētu parādīt vairāk zvaigznes un izšķirtspēju. Tās arī tika savienotas kopā, lai darbotos ar vienu pogas spiedienu. Kamēr es darīju to, es arī skatījos caur citu kameru un darbināju to ik pēc 25 sekundēm, lai realizētu masīvo filmēšanu. To darot, mēs arī izplānojām pārvietot divas kameras pa kreisi, ar nedaudz savādāku leņķi un fokusu.

Būtībā, es vienlaikus darbināju deviņas kameras, tikai lai gūtu dažādus kadrus. Divas kameras bijai tikai astrofotogrāfijai, kurām ir citas specefiskas prasības. Daudz kas notika. Daudz kas bija atkarīgs no sagatavošanās un gala kadra uzņemšanas. Mēs gatavojāmies dažādiem gala rezultātiem, un, atkal, bija jāpārliecinās, ka būs redzams Piena Ceļš, kā arī lai viens apgaismojums nekļūst dominantāks par otru.

Tas ir haotiski. Vai tu pirms tam daudz pētīji, vai arī tev jau par zvaigznēm zināšanas bija pirms tam?

DS : Jā, mēs konsultējāmies ar daudziem ekspertiem, tostarp The Dark-Sky Association un runājām ar brīnumaini zinošu cilvēku, Betīmeju Fūtu, kura mums sniedza milzīgu palīdzību izprast, kā kustās zvaigznes un kā debesīs parādīsies Piena Ceļš, kad ir labākais brīdis fotogrāfēt un paskaidroja citas lietas, kuras ne-astrologu fotogrāfs nezinātu. Esmu priecīgs gūt jaunas zināšanas no ekspertiem, lai palīdzētu man realizēt ko tik lielisku, kā šis projekts.

A Milky Way backdrop, in Marfa, TX © Dustin Snipes/Red Bull Content Pool

Cik bīstami bija izšaut pirotehniku no jūsu kostīmiem? Vai jebkad pirms tam tas jums ir aizgājis greizi?

JDV : Jā. Mēs ilgu laiku izmantojām pirotehniku ar demo komandu. Tas sevi pierādīja, kā kas veiksmīgs. Vairums cilvēku nezina, kā tas izskatīsies, bet beigās tas patiesi parāda mūsu ātrumu un enerģiju atrodoties gaisā. Tā, itkā mēs būtu cilvēki-komētas. Tā parasti ir šova kulminācija. Tomēr tam līdzi nāk arī bīstamības faktors. Tā ir pirotehnika un tā var kļūt eksplozīva, ja ar to rīkojas nepareizi. Mums ir bijuši daži incidenti, bet nekas nopietns. Viens no tiem bija man pašam, pirms dažiem gadiem, EDC festivālā Lasvegasā. Viena no manām raķetēm nenostrādāja. Kad piezemējos, es to noņēmu no savas kājas un spiedu pogu, un tā aizdegās. Es pirmajā sekundē domāju, ka būšu sev no rokas norāvis dažus pirkstus, tomēr tie bija tikai apdegumi. Tā arī darbojoties ar viņām ir mūsu sliktākā pieredze. Kopumā, tas ir droši un forši izmantojams. Tas rada lielisku šovu.

Neticami. Kā tu minēji pirms tam, pie tik nelielas gaismas viss bija diezgan dezorientējoši. Vai šis lēciens jums bija īpaši grūts?

JDV : Jā, tas bija vistumšākais. Tas viennozīmīgi bija izaicinošs, un bez šaubām grūtākā daļa bija saprast, kas notiek lejā, no mūsu piezemēšanās vietas pamanīšanas, līdz pozīcijas nezaudēšanai, atrodoties brīvā kritienā, jo visapkārt citur bija kalni... un pilnīga tumsa. Tas būtu slikti beidzies, ja mēs nenonāktu piezemēšanās zonā.

Spriežot pēc fotogrāfijām, jūs izskatījāties pēc no gaisa krītošām komētām... Dastin, vai tā bija daļa no koncepcijas?

DS : Tā tiešām bija. Marfa gaismu pamatā ir tas, ka tās ir mīklainas. Dažiem cilvēkiem ir idejas, kas pie tām vainojams, tomēr maz kurš zina, kas tieši. Tā ir kā urbānā leģenda, mīts, un daudzi cilvēki domā, ka tie ir NLO, vai no zemes nākošs gāzes fenomens. Bet es vēlējos, lai tie izskatās pēc meteorītiem, vai komētām, vai kā cita, kas krīt no debesīm. Varbūt kā NLO. Es vēlējos, lai kāda prāts pasapņo par to, kas tas īsti bija. Galu galā, pat ja fotogrāfija joprojām ir mistērija, tas ir tiešām foršs stāsts. Tā ir vairāk Marfas gaismu interpretācija caur Red Bull Air Force Marfas pilsētu, vienā no skaidrākajām naktīm, kādas atrodamas valstī, varbūt pasaulē. Tādēļ tā bija lieliska iespēja radīt ko savādāku un abstraktu. Atveidot urbānu leģendu.

Kā ar tevi, Džon, kāda ir tava teorija par Marfas gaismām? Kas tās ir?

JDV : NLO, nav šaubu. To zina visi. [smejas]