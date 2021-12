Mārtiņš Sesks jaunās sērijās sniedz privātu ieskatu autosporta virtuvē

Daļa no šī stāsta

''Ar seriāla producentu un operatoru Matīsu Spaili šosezon biju kopā biežāk kā ar savu ģimeni, viņš bija mana ēna un filmēja notikumus trasē un ārpus tās. Seriālā ir vairākas vietas par kurām pats esmu pārsteigts, piemēram, Spānijas WRC mums nolūza ritenis un noskrējām no ceļa. Atradāmies pilnīgā nekurienē. Atbrauc glābēji, kuri sāk evakuēt automašīnu, viss kaut kas notiek, te pēkšņi pamanu džeku ar kameru. Izrādās tas ir Matīss, kurš jau filmē saturu seriālam."

