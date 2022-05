Makss Verstapens triumfē F1 pirmajā vizītē Maiami

"Maksam bija tāds spiediens, ka būtu viegli šādā situācijā saslēgt riteni un tā tālāk. Bet viņš brauca tīri, spēja salauzt DRS un samenedžēja to no tā brīža. Tā bija tiešām taktiska sacīkste."

Ar padomiem no Oracle Red Bull Racing un izmaiņām sensoriem stūrei, Peress ātri vien atguva zaudēto pret Saincu un bija gatavs sacensties atlikušos 10 apļus. Viņa iespēja apdzīt pirmajā līkumā gāja secen, kad viņš 5 apļus līdz beigām izbrauca no trases.

kvalifikācijai pirmajā desmitniekā. Gazlī, startējot septītais, sāka pārliecinoši, apsteidzot Luisu Hamiltonu no Mercedes, tomēr 40.aplī saskarsme ar Fernando Alonso vadīto Alpine to visu sabojāja.

Tsunodam sacīkste greizi aizgāja agrāk, no devītās noslīdot uz desmito vietu jau 1.aplī, piecus apļus vēlāk zaudēja vēl vienu pozīciju un vairs pirmajā desmitniekā neatgriezās. Galu galā, viņš finišēja 12.vietā, pēc tam, kad Daniels Rikjardo no McLaren saņēma 5s pēcsacīkstes sodu.

Maiami debija F1 kalendārā nākusi ilgāku laiku - šī sacīkste tika plānota jau kopš 2018.gada - un var droši teikt, ka ASV ar sajūsmu uzņēma šo pasākumu vienā no savām galvenajām ballīšu pilsētām. "Sajūta ir kā Formula One versijā Super Bowl. Es nekad neko tādu neesmu piedzīvojis," nedēļas nogales sākumā teica Gazlī. Slavenību un korporatīvo smagsvaru viesu saraksts šo sacīksti automātiski iecēla vienā līmenī ar Monako kā sporta veida svarīgāko, vismaz finansiālajā aspektā.

